Германия не рассматривает отправку военных в Украину сейчас — Мерц

Вопрос отправки военнослужащих из Германии на территорию Украины для обеспечения мира сейчас не рассматривается.

Об этом заявил новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц об отправке немецких военных в Украину

— Мы еще очень далеко от прекращения огня. Еще дальше — от мирного соглашения, — утверждает канцлер Германии.

Однако Мерц не исключает другие формы участия Германии в обеспечении безопасности для Украины или мониторинга соблюдения условий возможного прекращения огня. По его словам, также речь идет о дальнейшей военной поддержке Украины.

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Мерц отметил, что Германия дальше может оказывать мощную поддержку украинской армии, в частности оружием, а также в координации с США в рамках совместных европейских усилий.

По его словам, существует ряд возможностей для обеспечения надежного соблюдения соглашения о прекращении огня и дальнейшего мирного урегулирования.

В то же время канцлер Германии надеется, что объявленное Россией “трехдневное перемирие” на 8-10 мая может быть продолжено. Он утверждает, что это зависит только от решения руководства РФ.

Источник : Deutsche Welle

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