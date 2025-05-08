Німеччина не розглядає відправлення військових в Україну зараз – Мерц

Питання відправлення військовослужбовців з Німеччини на територію України для забезпечення миру зараз не розглядається.

Про це заявив новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц про відправлення німецьких військових в Україну

– Ми ще дуже далеко від припинення вогню. Ще далі – від мирної угоди, – стверджує канцлер Німеччини.

Проте Мерц не виключає інші форми участі Німеччини у гарантуванні безпеки для України або моніторингу дотримання умов можливого припинення вогню. За його словами, також йдеться про подальшу військову підтримку України.

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Мерц зазначив, що Німеччина далі може надавати потужну підтримку українській армії, зокрема зброєю, а також в координації зі США в рамках спільних європейських зусиль.

За його словами, існує низка можливостей для забезпечення надійного дотримання угоди про припинення вогню та подальшого мирного врегулювання.

Водночас канцлер Німеччини сподівається, що оголошене Росією “триденне перемир’я” на 8-10 травня може бути продовжене. Він стверджує, що це залежить лише від рішення керівництва РФ.

Джерело : Deutsche Welle

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