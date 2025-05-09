Что такое спецтрибунал по расследованию преступления агрессии против Украины и может ли он осудить Путина

В пятницу, 9 мая, около 40 стран мира официально поддержали создание специального международного суда для рассмотрения дел о преступлении агрессии России против Украины.

Это решение было объявлено во Львове во время совместного заявления министров иностранных дел, в присутствии главы дипломатии ЕС Каи Каллас, пишет АР.

Мир поддержал специальный трибунал для наказания России

Специальный трибунал сосредоточится на преследовании высшего руководства РФ — в частности лиц, ответственных за решение о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году.

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Из-за того, что Россия не является членом Международного уголовного суда (МУС), действующая система международного правосудия не позволяет привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников именно за сам факт агрессии. Создание трибунала должно заполнить этот правовой пробел.

Трибунал создается по договоренности между Украиной и Советом Европы — высшим правозащитным органом континента.

Его будут финансировать страны, которые входят в так называемую основную группу (Core Group): среди них — Нидерланды, Япония, Канада. Администрация экс-президента США Джо Байдена поддерживала инициативу, в отличие от Дональда Трампа, который ее не одобрял.

По словам МИД Украины, техническая и юридическая подготовка к запуску трибунала уже завершена. Ожидается, что его официально утвердят на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге позже в этом месяце.

Что такое преступление агрессии

Преступление агрессии — это планирование и осуществление широкомасштабного военного вторжения в другое суверенное государство. Именно оно считается “материнским преступлением”, которое предшествует военным преступлениям, преступлениям против человечности, а иногда и геноциду.

— Это не то преступление, за которое судят обычных солдат, — объясняет Ива Вукушич, эксперт по международному праву из Утрехтского университета. — Речь идет о высокопоставленных чиновниках, которые приняли решение о начале войны.

Ожидается, что трибунал будет рассматривать дела в отношении 20-30 высокопоставленных чиновников РФ.

Похожие трибуналы создавали после Второй мировой войны (Нюрнберг), после войн на Балканах и геноцида в Руанде. Во время Нюрнбергского процесса преступление агрессии было квалифицировано как «преступление против мира» — именно по нему осудили Геринга, Гесса и других лидеров Третьего рейха.

Сможет ли трибунал судить Путина

Международное право предоставляет иммунитет действующим главам государств, правительств и министрам иностранных дел. Это означает, что суд не сможет заочно осудить Путина, пока он на посту. Но трибунал может начать производство и дождаться смены власти в РФ, поскольку преступление агрессии не имеет срока давности.

Также суд будет иметь право проводить процессы заочно, но лицо, осужденное без присутствия, будет иметь право на повторное рассмотрение дела после задержания.

Международный уголовный суд в Гааге имеет юрисдикцию над военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности — даже в отношении граждан стран, которые не являются его членами. Однако в отношении преступления агрессии действуют другие правила.

Поправка к Римскому статуту 2010 года позволяет МУС рассматривать дела об агрессии только в отношении стран-участниц. Россия в суд не входит, следовательно, МУС не может судить за сам факт начала войны. Именно поэтому создается отдельный специальный трибунал.

В то же время МУС уже выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления, связанные с депортацией украинских детей. Всего ордера выданы в отношении шести российских чиновников.

Где будет работать специальный трибунал

Вероятной локацией для трибунала называют Гаагу — столицу международного правосудия, где уже размещены МУС, Международный суд ООН, а также Институт по расследованию преступления агрессии, которую поддерживает ЕС.

В Нидерландах также базируется Реестр убытков, созданный Советом Европы для фиксации ущерба, причиненного украинским гражданам в результате войны. Это усиливает аргументы в пользу именно Гааги как места для будущего трибунала. Его запуск ожидается уже в начале следующего года.

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