Удар по заводу Энергия в России: поражено производство батарей для ракет и авиабомб
- Силы обороны нанесли удар по цеху по производству аккумуляторов на заводе Энергия в Ельце Липецкой области РФ.
- Генштаб заявил, что удары направлены на ослабление российского производства вооружений и возможностей наносить удары по Украине.
Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по предприятию Энергия в российском Ельце, которое производит источники питания для ракет и управляемых авиабомб.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Удар по заводу Энергия в Ельце 26 октября: что известно
По данным Генштаба, 25 октября и в ночь на 26 октября украинские военные поразили производственный цех предприятия Энергия в городе Елец Липецкой области РФ. После удара на территории завода возник пожар.
Пострадавший цех специализируется на производстве элементов питания, которые используются в российском вооружении.
В Генштабе отметили, что Энергия является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиационных бомб. Предприятие также производит источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и крылатых ракет морского базирования.
По оценке украинского командования, повреждение производства затруднит снабжение российской армии комплектующими для ракет, управляемых авиабомб и других видов вооружения.
Удар по заводу Протон-Электротекс в Орле: подтверждено уничтожение цеха
Генштаб также сообщил о результатах удара по предприятию Протон-Электротекс в российском Орле, который состоялся 23 октября.
По уточненным данным, на заводе уничтожен основной цех по производству микросхем, а также повреждены здание и серверы предприятия.
Протон-Электротекс производит электронные компоненты, которые используются, в частности, в производстве российских крылатых и баллистических ракет.
В Генштабе подчеркнули, что уничтожение производственного цеха затрудняет изготовление комплектующих для ракетного вооружения, которым Россия атакует украинские города.
Атака на Тольяттикаучук 24 октября: какие повреждения подтверждены
Отдельно Генштаб уточнил последствия удара по нефтехимическому комбинату Тольяттикаучук в городе Тольятти Самарской области РФ, нанесенного 24 октября.
По подтвержденным данным, на предприятии поврежден технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка.
Удар по объекту запуска дронов недалеко от Донецка
Помимо российских промышленных предприятий, украинские военные уточнили последствия удара по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе временно оккупированного Донецка.
Объект был поражен 23 октября. По данным Генштаба, в результате атаки были повреждены три здания, которые использовались для подготовки и оснащения ударных БпЛА, а также одна пусковая рейка.
В командовании отметили, что такие удары направлены на то, чтобы ограничить возможности российской армии атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников.
Генштаб подчеркнул, что Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам противника в рамках права Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.