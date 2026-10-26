Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по предприятию Энергия в российском Ельце, которое производит источники питания для ракет и управляемых авиабомб.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Удар по заводу Энергия в Ельце 26 октября: что известно

По данным Генштаба, 25 октября и в ночь на 26 октября украинские военные поразили производственный цех предприятия Энергия в городе Елец Липецкой области РФ. После удара на территории завода возник пожар.

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Пострадавший цех специализируется на производстве элементов питания, которые используются в российском вооружении.

В Генштабе отметили, что Энергия является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиационных бомб. Предприятие также производит источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и крылатых ракет морского базирования.

По оценке украинского командования, повреждение производства затруднит снабжение российской армии комплектующими для ракет, управляемых авиабомб и других видов вооружения.

Удар по заводу Протон-Электротекс в Орле: подтверждено уничтожение цеха

Генштаб также сообщил о результатах удара по предприятию Протон-Электротекс в российском Орле, который состоялся 23 октября.

По уточненным данным, на заводе уничтожен основной цех по производству микросхем, а также повреждены здание и серверы предприятия.

Протон-Электротекс производит электронные компоненты, которые используются, в частности, в производстве российских крылатых и баллистических ракет.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение производственного цеха затрудняет изготовление комплектующих для ракетного вооружения, которым Россия атакует украинские города.

Атака на Тольяттикаучук 24 октября: какие повреждения подтверждены

Отдельно Генштаб уточнил последствия удара по нефтехимическому комбинату Тольяттикаучук в городе Тольятти Самарской области РФ, нанесенного 24 октября.

По подтвержденным данным, на предприятии поврежден технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка.

Удар по объекту запуска дронов недалеко от Донецка

Помимо российских промышленных предприятий, украинские военные уточнили последствия удара по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе временно оккупированного Донецка.

Объект был поражен 23 октября. По данным Генштаба, в результате атаки были повреждены три здания, которые использовались для подготовки и оснащения ударных БпЛА, а также одна пусковая рейка.

В командовании отметили, что такие удары направлены на то, чтобы ограничить возможности российской армии атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников.

Генштаб подчеркнул, что Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам противника в рамках права Украины на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.