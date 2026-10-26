В Украине из-за рисков для безопасности ограничили планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях шести областей.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, сославшись на решение Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Где в Украине ограничили планирование гуманитарного разминирования

По данным Минобороны, решение касается отдельных участков в шести областях:

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Донецкой;

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской;

Харьковской;

Сумской.

Ограничения будут действовать на территориях в пределах 20–50 км от линии боевого столкновения и границы с государством-агрессором, где работы по гуманитарному разминированию еще не начались.

В Минобороны подчеркнули, что это решение не означает полной остановки разминирования в этих областях.

На участках, где работы уже идут, их должны завершить, если обстановка с безопасностью это позволяет и разминирование не мешает выполнению задач Сил обороны Украины.

Кроме того, по обоснованным обращениям сохраняется возможность проводить внеплановое гуманитарное разминирование.

В 50-километровой зоне от линии боевого столкновения и границы с Россией приоритет будет отдаваться мерам, необходимым для безопасности населения.

В частности, речь идет об оперативном реагировании на взрывоопасные предметы, обеспечении эвакуации людей, аварийно-спасательных работах и восстановлении доступа к критически важным объектам.

Также в первую очередь будут проводить мероприятия, связанные с оказанием медицинской и гуманитарной помощи.

В Минобороны отметили, что решение будут пересматривать в зависимости от обстановки с безопасностью.