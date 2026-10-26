В Украине по-прежнему действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане подлежат призыву. В то же время государство предусмотрело механизм отсрочки для работников предприятий, обеспечивающих критически важные функции для экономики и страны.

Такие работники могут получить отсрочку от мобилизации, однако только при условии соблюдения определенных критериев. Одним из ключевых среди них является уровень заработной платы.

Какая зарплата для бронирования в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

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Как изменился зарплатный порог для бронирования работников в 2026 году

С лета 2026 года для бронирования работников критически важных предприятий действует повышенный зарплатный критерий. Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 76, зарплата забронированного работника и средняя зарплата на предприятии должны составлять не менее трех минимальных зарплат.

В 2026 году это 25 941 грн до уплаты налогов. Для предприятий на определенных прифронтовых территориях предусмотрен отдельный порог — 21 617,50 грн.

Однако 23 октября Кабинет министров сообщил о пересмотре системы бронирования. Правительство решило отделить статус критически важного предприятия от его экономических показателей, пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности, а также обновить предельное количество работников, которых можно бронировать на отдельных предприятиях.

В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора предельный уровень бронирования установили на уровне 95% военнообязанных работников. Для персонала, непосредственно задействованного в производстве, выполнении оборонных контрактов и поддержке критической инфраструктуры, предусмотрели возможность полного бронирования.

Для координации этих процессов правительство также создало Координационный центр по организации бронирования. Он будет согласовывать отраслевые и региональные критерии критичности и рассматривать обращения об увеличении квоты бронирования.

Исключения и особые правила: на кого не распространяется общее требование

В то же время правило 3 минимальных зарплат применяется не ко всем. Постановление Кабинета Министров Украины №76 предусматривает ряд исключений.

В частности, требование относительно индивидуального уровня оплаты не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия и учреждения;

компании с государственной или коммунальной долей более 50%;

резидентов Дія Сіті;

религиозные организации;

предприятия энергетического сектора, пострадавшие из-за войны;

операторов критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия;

отдельные государственные энергетические и охранные структуры.

Для этих категорий действуют другие подходы к оценке оплаты труда. В частности, важным показателем становится средняя зарплата по предприятию. Она должна соответствовать либо среднему уровню в регионе (для льготных категорий), либо общей норме в 3 минимальных зарплаты.

То есть даже если зарплата для удержания работников не устанавливается, работодатель все равно должен поддерживать общий уровень оплаты на достаточном уровне.

Что это означает для бизнеса и работников

Наибольшие риски возникают в частном секторе, где уровень официальных зарплат часто приближается к минимальному порогу или немного его превышает. Если компании не пересмотрят систему оплаты труда, часть работников может автоматически лишиться права на получение пособия.

Для работодателей это означает необходимость заранее планировать расходы и корректировать зарплатную политику. Для работников — внимательно следить за тем, соответствует ли их доход новым требованиям, ведь именно от этого зависит сохранение статуса.

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