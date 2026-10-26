Зарплата для бронирования в 2026 году: как изменился порог для работников
- В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, однако для части работников действует механизм сохранения рабочих мест.
- Одним из ключевых условий сохранения рабочего места является уровень заработной платы и соответствие установленным финансовым критериям.
- В 2026 году в связи с повышением минимальной заработной платы вырос и порог заработной платы для сохранения рабочих мест.
В Украине по-прежнему действуют военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанные граждане подлежат призыву. В то же время государство предусмотрело механизм отсрочки для работников предприятий, обеспечивающих критически важные функции для экономики и страны.
Такие работники могут получить отсрочку от мобилизации, однако только при условии соблюдения определенных критериев. Одним из ключевых среди них является уровень заработной платы.
Какая зарплата для бронирования в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.
Как изменился зарплатный порог для бронирования работников в 2026 году
С лета 2026 года для бронирования работников критически важных предприятий действует повышенный зарплатный критерий. Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 76, зарплата забронированного работника и средняя зарплата на предприятии должны составлять не менее трех минимальных зарплат.
В 2026 году это 25 941 грн до уплаты налогов. Для предприятий на определенных прифронтовых территориях предусмотрен отдельный порог — 21 617,50 грн.
Однако 23 октября Кабинет министров сообщил о пересмотре системы бронирования. Правительство решило отделить статус критически важного предприятия от его экономических показателей, пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности, а также обновить предельное количество работников, которых можно бронировать на отдельных предприятиях.
В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора предельный уровень бронирования установили на уровне 95% военнообязанных работников. Для персонала, непосредственно задействованного в производстве, выполнении оборонных контрактов и поддержке критической инфраструктуры, предусмотрели возможность полного бронирования.
Для координации этих процессов правительство также создало Координационный центр по организации бронирования. Он будет согласовывать отраслевые и региональные критерии критичности и рассматривать обращения об увеличении квоты бронирования.
Исключения и особые правила: на кого не распространяется общее требование
В то же время правило 3 минимальных зарплат применяется не ко всем. Постановление Кабинета Министров Украины №76 предусматривает ряд исключений.
В частности, требование относительно индивидуального уровня оплаты не распространяется на:
- государственные и коммунальные предприятия и учреждения;
- компании с государственной или коммунальной долей более 50%;
- резидентов Дія Сіті;
- религиозные организации;
- предприятия энергетического сектора, пострадавшие из-за войны;
- операторов критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия;
- отдельные государственные энергетические и охранные структуры.
Для этих категорий действуют другие подходы к оценке оплаты труда. В частности, важным показателем становится средняя зарплата по предприятию. Она должна соответствовать либо среднему уровню в регионе (для льготных категорий), либо общей норме в 3 минимальных зарплаты.
То есть даже если зарплата для удержания работников не устанавливается, работодатель все равно должен поддерживать общий уровень оплаты на достаточном уровне.
Что это означает для бизнеса и работников
Наибольшие риски возникают в частном секторе, где уровень официальных зарплат часто приближается к минимальному порогу или немного его превышает. Если компании не пересмотрят систему оплаты труда, часть работников может автоматически лишиться права на получение пособия.
Для работодателей это означает необходимость заранее планировать расходы и корректировать зарплатную политику. Для работников — внимательно следить за тем, соответствует ли их доход новым требованиям, ведь именно от этого зависит сохранение статуса.