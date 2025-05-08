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Ирина Гамалий, редактор сайта

Трамп призвал к прекращению огня на 30 дней и пригрозил санкциями

Трамп
Фото: Getty Images

Переговоры о мире между Россией и Украиной продолжаются. Соединенные Штаты требуют 30-дневного прекращения войны.

Об этом написал в сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

США требуют 30-дневного прекращения войны

 — США требуют, в идеале, 30-дневного безоговорочного прекращения огня. Будем надеяться, что прекращение огня будет соблюдаться, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров, — подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что будут введены дополнительные санкции в случае нарушения режима тишины.

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По его словам, временное прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения.

— Все это можно сделать очень быстро, — подчеркнул Трамп.

Напомним, сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Среди прочего лидеры обсудили усилия ради мира — конкретные шаги, которые могут быть сделаны для его достижения.

Зеленский сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная хоть с сегодняшнего дня. По его словам, 30 дней реального перемирия могут стать началом.

Однако глава государства считает, что именно длительное и надежное прекращение огня будет реальным показателем движения к миру.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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