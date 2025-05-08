Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Ирина Гамалий, редактор сайта

Зеленский и Трамп обсудили прекращение огня и соглашение по недрам

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры поздравили народы своих стран с Днем победы в Европе — победы над нацизмом.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа

 — Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества, — сообщил глава государства в Telegram.

Лидеры обсудили усилия ради мира — конкретные шаги, которые могут быть сделаны для его достижения. Дональд Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, Зеленский кратко проинформировал его о текущем состоянии дел.

Глава украинского государства сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная хоть с сегодняшнего дня. Он добавил, что Киев ожидает согласия от России по этому предложению.

Сейчас смотрят

Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам в любом формате, подчеркнув, что Россия должна подтвердить серьезность намерений по завершению войны, прежде всего — через полное и безусловное прекращение огня.

Президент Трамп подтвердил, что стремится к завершению войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении важного этапа в реализации экономического соглашения между Украиной и США по недрам.

По его словам, подписанная договоренность открывает новую эру двустороннего партнерства, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности обеих стран.

Читайте также
Такой перспективной договоренности еще не было — Зеленский о соглашении по недрам
Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь