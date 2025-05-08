Зеленский и Трамп обсудили прекращение огня и соглашение по недрам

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры поздравили народы своих стран с Днем победы в Европе — победы над нацизмом.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа

— Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве — по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества, — сообщил глава государства в Telegram.

Лидеры обсудили усилия ради мира — конкретные шаги, которые могут быть сделаны для его достижения. Дональд Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, Зеленский кратко проинформировал его о текущем состоянии дел.

Глава украинского государства сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная хоть с сегодняшнего дня. Он добавил, что Киев ожидает согласия от России по этому предложению.

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Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам в любом формате, подчеркнув, что Россия должна подтвердить серьезность намерений по завершению войны, прежде всего — через полное и безусловное прекращение огня.

Президент Трамп подтвердил, что стремится к завершению войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о завершении важного этапа в реализации экономического соглашения между Украиной и США по недрам.

По его словам, подписанная договоренность открывает новую эру двустороннего партнерства, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности обеих стран.

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