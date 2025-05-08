Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Ирина Гамалий, редактор сайта

Вэнс: России не отдадут того, чего она еще даже не захватила

Дебати Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки подчеркивают необходимость сохранения суверенитета Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

США хотят, чтобы Украина осталась суверенной страной

 — Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что российское восприятие войны на местах — что они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекратить огонь, отчасти потому, что дела шли не очень хорошо для украинцев последние несколько месяцев. И наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина распалась. Очевидно, мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Москва не должна ожидать, что получит контроль над территориями, которые еще даже не удалось захватить.

— Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала, — добавил вице-президент США.

Сейчас смотрят

Вэнс расценил как положительный шаг то, что обе стороны — Украина и Россия — представили конкретные планы для потенциального мирного урегулирования. Он признал, что США ожидали максималистских требований со стороны Москвы в первом предложении.

— Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне не ведут переговоры добросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров, — подчеркнул Вэнс.

Ранее вице-президент США высказывал сомнения относительно возможности быстрого завершения полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

По его мнению, несмотря на то, что вооруженный конфликт продолжается уже более трех лет, пока не существует реальных предпосылок для его быстрого урегулирования.

Читайте также
РФ просит слишком много на переговорах по войне в Украине — Вэнс
Джей Ді Венс

Война в Украине, Джей Ди Вэнс, Росія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь