Вэнс: России не отдадут того, чего она еще даже не захватила

Соединенные Штаты Америки подчеркивают необходимость сохранения суверенитета Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

США хотят, чтобы Украина осталась суверенной страной

— Мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что российское восприятие войны на местах — что они побеждают. И, конечно, украинцы хотели бы прекратить огонь, отчасти потому, что дела шли не очень хорошо для украинцев последние несколько месяцев. И наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина распалась. Очевидно, мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, — подчеркнул Вэнс.

По его словам, Москва не должна ожидать, что получит контроль над территориями, которые еще даже не удалось захватить.

— Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала, — добавил вице-президент США.

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Вэнс расценил как положительный шаг то, что обе стороны — Украина и Россия — представили конкретные планы для потенциального мирного урегулирования. Он признал, что США ожидали максималистских требований со стороны Москвы в первом предложении.

— Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне не ведут переговоры добросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров, — подчеркнул Вэнс.

Ранее вице-президент США высказывал сомнения относительно возможности быстрого завершения полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

По его мнению, несмотря на то, что вооруженный конфликт продолжается уже более трех лет, пока не существует реальных предпосылок для его быстрого урегулирования.

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