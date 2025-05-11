Рубио посетит встречу глав МИД стран НАТО: обсудят окончание войны в Украине

Президент США Дональд Трамп вместе с госсекретарем Марко Рубио посетят в начале недели Саудовскую Аравию и Катар. Затем Рубио посетит встречу глав МИД стран НАТО в Турции, чтобы обсудить среди прочего завершение войны в Украине.

Об этом сообщает сайт Госдепа США.

Рубио посетит встречу НАТО в Турции

— Марко Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа во время визита в Саудовскую Аравию и Катар с 11 по 14 мая. После этого Рубио посетит Турцию, а именно встречу глав МИД стран НАТО, — говорится в сообщении.

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Ожидается, что благодаря визиту удастся укрепить связи между США и странами Персидского залива.

Встречи госсекретаря с высшими должностными лицами Саудовской Аравии и Катара будут направлены на поиск решений глобальных и региональных вызовов, расширение двусторонней торговли и инвестиций, а также подтверждение стратегических партнерств США.

С 14 по 16 мая Рубио посетит Анталию в Турции, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

— На повестке дня — обсуждение приоритетов безопасности для Альянса, в частности увеличение оборонных расходов стран-членов и завершение войны между Россией и Украиной, — отметили в Госдепе.

В контексте подготовки к саммиту НАТО, который состоится в июне в Гааге, Рубио будет продвигать повестку дня президента Трампа, сосредоточенную на обеспечении справедливого вклада всех союзников для усиления эффективности НАТО.

Напомним, во время разговора с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждение о том, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину отказаться от Крыма ради достижения мира.

Он также подчеркнул, что как независимое государство, Украина имеет полное право укреплять свои вооруженные силы и развивать оборонно-промышленный комплекс.

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