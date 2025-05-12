Поддержка Украины и безопасность Европы: Британия собирает сегодня глав МИД ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 12 мая проведет переговоры с европейскими коллегами, чтобы обсудить поддержку Украины и усиление оборонного сотрудничества в Европе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британский МИД.

Встреча глав МИД стран ЕС в Лондоне: что известно

Встреча Лемми с глава МИД Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС состоится накануне саммита премьер-министра Британии Кира Стармера с лидерами Евросоюза, запланированного на следующую неделю.

Сейчас смотрят

— Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины — он является экзистенциальным для Европы в целом, — подчеркнул британский дипломат.

Ламми во время встречи будет настаивать на укреплении европейской безопасности, а также планирует объявить сегодня о дальнейших санкциях, направленных против лиц, которые поддерживают вторжение России в Украину.

На саммите лидеров ЕС 19 мая Стармер надеется заключить новое оборонное соглашение с блоком и улучшить торговые связи.

10 мая в Киеве лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши заявили, что совместно с Украиной и США призывают Россию с 12 мая на 30 дней полностью и безусловно прекратить огонь.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.