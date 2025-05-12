Підтримка України і безпека Європи: Британія збирає сьогодні глав МЗС ЄС

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 12 травня проведе переговори з європейськими колегами, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці в Європі.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на британське МЗС.

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Зустріч Леммі з глава МЗС Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС відбудеться напередодні саміту прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, запланованого на наступний тиждень.

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– Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він є екзистенціальним для Європи в цілому, – наголосив британський дипломат.

Ламмі під час зустрічі наполягатиме на зміцненні європейської безпеки, а також планує оголосити сьогодні про подальші санкції, спрямовані проти осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

На саміті лідерів ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком і поліпшити торговельні зв’язки.

10 травня у Києві лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі заявили, що разом з Україною та США закликають РФ з 12 травня на 30 днів повністю і безумовно припинити вогонь.

Джерело : Reuters

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