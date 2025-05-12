Справа MH17: Рада ICAO визнала Росію винною у збитті літака

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно поклала провину за катастрофу рейсу MH17 на Російську Федерацію. Очікується розгляд питання про компенсацію збитків.

Про це йдеться у повідомленні уряду Нідерландів.

РФ відповідальна за збиття рейсу MH17 – ICAO

Рішення Ради ICAO підтверджує, що Росія порушила положення Чиказької конвенції з міжнародної цивільної авіації, вчинивши протиправне застосування військового озброєння проти пасажирського літака.

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Таким чином, ICAO підтвердила правомірність дій Нідерландів та Австралії, які у 2022 році порушили справу проти РФ за фактом збиття літака рейсу MH17.

Упродовж найближчих тижнів Рада ICAO має намір розглянути механізми відшкодування збитків.

Нідерландська та австралійська сторони вже звернулись до ICAO із закликом покласти на Росію зобов’язання вступити в переговори з ними щодо цього питання.

Очільник Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення Ради має особливе значення для сімей загиблих пасажирів.

– Рішення не може позбавити їх скорботи та страждань, але це важливий крок на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом міжнародній спільноті про те, що держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право, – зазначив він.

Росія збила Boeing-777 над окупованою Донеччиною

Нагадаємо, у липні 2014 року над тимчасово окупованою територією Донецької області було збито пасажирський літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. Внаслідок трагедії загинули всі 298 пасажирів, що перебували на борту.

За даними міжнародного розслідування, літак було збито ракетою Бук, яка була доставлена з території РФ. Установка належала 53 зенітній ракетній бригаді ЗС РФ. Після пуску ракети її повернули назад до Росії.

Слідство та суд у Нідерландах, дійшли висновку, що ракетний удар був здійснений проросійськими бойовиками за участі російських військових.

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