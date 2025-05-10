В Угорщині затримали українського ексдипломата: у МЗС радять “покласти край безглуздій антиукраїнській істерії”

У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата. У Міністерстві закордонних справ відповіли, що угорській владі давно слід покласти край безглуздій антиукраїнській істерії.

Затримання колишнього українського дипломата

Колишнього українського дипломата затримали у центрі Будапешта ввечері 9 травня, повідомляє видання Telex.

За інформацією журналістів, його дружина є співвласницею українського ресторану в столиці Угорщини.

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На Facebook-акаунті угорського уряду зазначають, що національне управління імміграції видало українцю заборону на в’їзд та проживання через нібито шпигунську діяльність.

За інформацією уряду Угорщини, чоловіка депортували у ту ж ніч. Українця звинуватили у тому, що він нібито виконував роботу під дипломатичним прикриттям, але його офіційний статус зараз припинено.

У виданні стверджують, що відеозапис, на якому видно, як чоловіка прикували наручниками та поставили на коліна, став новим ударом по угорсько-українських відносинах і загостренням шпигунської війни між двома країнами.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що затриманий у Будапешті – це колишній перший секретар посольства України в Угорщині Сергій Александров. За словами журналістам, чоловік не є чинним дипломатом, а перебуває в Угорщині як цивільний.

Він розповів, що українець є власником двох ресторанів у Будапешті.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на жорстке затримання і депортацію українця з Угорщини.

– Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно слід покласти край безглуздій антиукраїнській істерії, – відповів речник МЗС.

З чим може бути пов’язано затримання колишнього дипломата

Затримання колишнього дипломата може бути пов’язано з викриттям Служби безпеки України агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, повідомляють місцеві журналісти.

Нещодавно СБУ заявила про перше в історії України викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини у Закарпатській області.

За інформацією СБУ, затримано двох агентів Угорщини, які збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття, дізнавалися більше про систему ППО, а також настрої жителів на потенційне захоплення регіону угорськими військами.

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