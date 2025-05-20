Силы реагирования ЕС готовы к развертыванию, получено согласие всех 27 стран — Каллас

Силы реагирования на военные кризисы Европейского Союза готовы к развертыванию после того, как получили политическую поддержку всех 27 стран-членов ЕС.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас во время брифинга 20 мая.

Силы ЕС готовы к вмешательству и развертыванию

Как стало известно еще в январе, около 5 тыс. военнослужащих, получивших название Силы быстрого развертывания ЕС, достигли полной оперативной способности в начале года, что соответствует первоначальной цели, пишет Euractiv.

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— Но отсутствие политического согласия относительно способа развертывания войск — первых в истории ЕС сил реагирования на кризисы — затормозило процесс. Развертывание зависит от единодушного политического одобрения 27 государств-членов, чего, как известно, трудно достичь, — говорится в сообщении.

Каллас объявила, что Силы быстрого развертывания ЕС теперь оперативно начнут работу после встречи с министрами обороны и иностранных дел всех стран-членов ЕС.

— Это позволит Европе действовать быстрее, когда возникнут кризисы, — отметила вице-президент Еврокомиссии.

Объявление этих сил оперативными не означает, что войска ЕС теперь сразу будут развернуты за границей. Как отмечается, члены ЕС все равно должны будут согласовать любое решение о направлении сил, если они увидят в этом потребность в конкретном кризисном случае.

В частности, эти 5 тыс. военных дополнят имеющиеся вооруженные силы государств-членов и подразделения НАТО, находящиеся в режиме готовности, и могут быть развернуты ЕС для спасательных и эвакуационных операций в зонах конфликтов за границей.

Кроме этого, эти силы могут привлечь для оказания помощи для ликвидации последствий в случае стихийных бедствий.

Источник: Euractiv

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