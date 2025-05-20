Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сили реагування ЄС готові до розгортання, отримано згоду всіх 27 країн – Каллас

Кая Каллас
Фото: Офіс президента

Сили реагування на військові кризи Європейського Союзу готові до розгортання після того, як отримали політичну підтримку всіх 27 країн-членів ЄС.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас під час брифінгу 20 травня.

Сили ЄС готові до втручання та розгортання

Як стало відомо ще в січні, близько 5 тис. військовослужбовців, що отримали назву Сили швидкого розгортання ЄС, досягли повної оперативної здатності на початку року, що відповідає початковій цілі, пише Euractiv.

Зараз дивляться

– Але відсутність політичної згоди щодо способу розгортання військ – перших в історії ЄС сил реагування на кризи – загальмувала процес. Розгортання залежить від одностайного політичного схвалення 27 держав-членів, чого, як відомо, важко досягти, – йдеться у повідомленні.

Каллас оголосила, що Сили швидкого розгортання ЄС тепер оперативно розпочнуть роботу після зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ усіх країн-членів ЄС.

– Це дозволить Європі діяти швидше, коли виникнуть кризи, – зазначила віцепрезидентка Єврокомісії.

Оголошення цих сил оперативними не означає, що війська ЄС тепер одразу будуть розгорнуті за кордоном. Як зазначається, члени ЄС все одно повинні будуть узгодити будь-яке рішення про направлення сил, якщо вони побачать у цьому потребу в конкретному кризовому випадку.

Зокрема, ці 5 тис. військових доповнять наявні збройні сили держав-членів та підрозділи НАТО, що перебувають у режимі готовності, та можуть бути розгорнуті ЄС для рятувальних та евакуаційних операцій у зонах конфліктів за кордоном.

Крім цього, ці сили можуть долучити для надання допомоги для ліквідації наслідків у разі стихійних лих.

Читайте також
У Польщі скерували до суду звинувачення у справі замаху на Зеленського
Володимир Зеленський

Джерело: Euractiv

Європейський Союз, військові, Кая Каллас
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь