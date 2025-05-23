США настаивают на исключении Мединского из переговорной группы РФ — СМИ

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы советник президента РФ Владимира Путина — Владимир Мединский — больше не участвовал в переговорах с украинской делегацией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США хотят исключить Мединского из переговоров

Сейчас американские официальные лица находятся на связи с украинской стороной, чтобы способствовать организации нового раунда переговоров между Киевом и Москвой.

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— Они также дают понять российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле, — пишет издание.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники сообщала, что Мединский на переговорах в Стамбуле представлял делегацию РФ, которая прибыла с документами, подготовленными еще во время переговоров 2022 года. Россияне угрожали увеличить количество приложений к соглашениям в пять раз.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, присутствовавший на этих переговорах, рассказал, что Мединский прибегал к запугиваниям, что украинская сторона восприняла как психологическое давление.

Мединский, в частности, заявлял, что “Россия готова воевать вечно” и намекнул, что кто-то из присутствующих может потерять своих близких. По словам Кислицы, угрозы не произвели желаемого эффекта.

Что известно о переговорах в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что основными темами переговоров стали прекращение огня и обмен пленными.

По его словам, обсуждался вариант обмена в формате 1000 на 1000. Стороны начали формировать списки.

Умеров также сообщил, что следующим этапом должна стать встреча на уровне глав государств.

Как отметил министр иностранных дел Турции, делегации договорились о следующей встрече и передаче условий прекращения огня в письменной форме.

В украинскую делегацию входили представители МИД, Офиса президента, СБУ, разведки и Генерального штаба. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Российская делегация имела более низкий уровень представительства — в Стамбул прибыли помощник Путина Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

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