Новое заседание в формате Рамштайн состоится 4 июня
Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в начале июня.
Об этом сообщили на официальном сайте НАТО.
Новая встреча в формате Рамштайн
Германия и Великобритания проведут новую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 4 июня.
Участники заседания соберутся в штаб-квартире НАТО.
Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 11 апреля в Брюсселе.
Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 11 апреля в Брюсселе. Тогда министр обороны Рустем Умеров предложил провести следующее заседание на территории Украины.
Он сообщил, что к участию в этой встрече могут присоединиться представители Сил обороны и оборонной промышленности.
Также в прошлый раз на заседании был объявлен рекордный объем военной помощи Украине в размере более €21 млрд.
По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, в этом году Лондон делает наибольший вклад в поддержку — 4,5 млрд фунтов стерлингов.
Источник: НАТО