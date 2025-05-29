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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Новое заседание в формате Рамштайн состоится 4 июня

Рамштайн 24
Фото: Минобороны

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в начале июня.

Об этом сообщили на официальном сайте НАТО.

Новая встреча в формате Рамштайн

Германия и Великобритания проведут новую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 4 июня.

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Участники заседания соберутся в штаб-квартире НАТО.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 11 апреля в Брюсселе.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 11 апреля в Брюсселе. Тогда министр обороны Рустем Умеров предложил провести следующее заседание на территории Украины.

Он сообщил, что к участию в этой встрече могут присоединиться представители Сил обороны и оборонной промышленности.

Также в прошлый раз на заседании был объявлен рекордный объем военной помощи Украине в размере более €21 млрд.

По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, в этом году Лондон делает наибольший вклад в поддержку — 4,5 млрд фунтов стерлингов.

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Борис Пісторіус

Источник: НАТО

Великобритания, Німеччина, НАТО, Украина
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