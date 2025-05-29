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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Нове засідання у форматі Рамштайн відбудеться 4 червня

Рамштайн 24
Фото: Міноборони

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться на початку червня.

Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.

Нова зустріч у форматі Рамштайн

Німеччина та Велика Британія проведуть нову зустріч Контактної групи з питань оборони України у середу, 4 червня.

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Учасники засідання зберуться у штаб-квартирі НАТО.

Попередня зустріч у форматі Рамштайн відбулась 11 квітня у Брюсселі. Тоді міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести наступне засідання на території України.

Він повідомив, що до участі в цій зустрічі можуть долучитися представники Сил оборони та оборонної промисловості.

Також минулого разу на засідання було оголошено рекордний обсяг військової допомоги Україні у розмірі понад €21 млрд.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, цього року Лондон робить найбільший внесок у підтримку – 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

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Джерело: НАТО

Велика Британія, Німеччина, НАТО, Україна
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