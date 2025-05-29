Нове засідання у форматі Рамштайн відбудеться 4 червня
Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться на початку червня.
Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.
Нова зустріч у форматі Рамштайн
Німеччина та Велика Британія проведуть нову зустріч Контактної групи з питань оборони України у середу, 4 червня.
Учасники засідання зберуться у штаб-квартирі НАТО.
Попередня зустріч у форматі Рамштайн відбулась 11 квітня у Брюсселі. Тоді міністр оборони Рустем Умєров запропонував провести наступне засідання на території України.
Він повідомив, що до участі в цій зустрічі можуть долучитися представники Сил оборони та оборонної промисловості.
Також минулого разу на засідання було оголошено рекордний обсяг військової допомоги Україні у розмірі понад €21 млрд.
За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, цього року Лондон робить найбільший внесок у підтримку – 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Джерело: НАТО