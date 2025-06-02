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3 мин.

Российские спецслужбы вербуют украинцев для шпионажа в ЕС – ГУР

Спецслужбы РФ вербуют украинцев для шпионажа в ЕС — ГУР

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинцев для совершения противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Вербовка украинцев для шпионажа в ЕС

Так, завербованным украинцам россияне предлагают деньги за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу России.

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Вражеские спецслужбы в основном нацелены на вербовку украинцев с временно оккупированных территорий, оказавшихся в сложной ситуации.

— Вербовка украинцев для реализации вражеских сценариев в Европе — еще один инструмент гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества, — отмечают в ГУР.

Главное управление разведки призывает в случае попытки вербовки со стороны подозрительных лиц немедленно обратиться в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатических учреждений Украины.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ, который готовил подрыв админздания ТЦК в Киеве. Несовершеннолетний уже имеет подозрение за поджог военных автомобилей.

9 мая стало известно, что СБУ впервые в истории разоблачила деятельность агентурной сети военной разведки Венгрии в Украине. В пользу Венгрии шпионили двое бывших украинских военных.

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Фото: ГУР

Источник: ГУР

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