Російські спецслужби вербують українців для шпигунства в ЄС – ГУР

Російські спецслужби активізували спроби вербування українців для вчинення протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вербування українців для шпигунства в ЄС

Так, завербованим українцям росіяни пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь Росії.

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Ворожі спецслужби переважно націлені на вербування українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

— Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти, — наголошують в ГУР.

Головне управління розвідки закликає у разі спроби вербування з боку підозрілих осіб негайно звернутися до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичних установ України.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі ТЦК у Києві. Неповнолітній уже має підозру за підпал військових автівок.

9 травня стало відомо, що СБУ вперше в історії викрила діяльність агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні. На користь Угорщини шпигувало двоє колишніх українських військових.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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