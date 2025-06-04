В десять раз больше, чем в прошлом году: Британия поставит 100 тыс. дронов Украине

Великобритания в 2025 году планирует инвестировать рекордные 350 млн фунтов стерлингов ($472 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников для Украины — с 10 тыс. в 2024-м до 100 тыс. – в этом году.

Об этом говорится в заявлении британского Министерства обороны.

Британия увеличит инвестиции в дроны для Украины

В прошлом году Лондон поставил Киеву более 10 тыс. беспилотников. В нынешнем финансовом году уже доставлены десятки тысяч дронов, а новая амбициозная цель — довести их количество до 100 тыс.

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Рекордное финансирование в 350 млн фунтов стерлингов на дроны является составляющей нынешней военной помощи Британии, которая в целом составляет 4,5 млрд фунтов.

В Минобороны Великобритании заявили, что ВСУ эффективно применяют дроны на поле боя, поэтому Лондон решил увеличить инвестиции в беспилотники в сотрудничестве с британскими оборонными компаниями, в том числе малым и средним бизнесом.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что во время сегодняшнего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн министр обороны Джон Хили объявит о дополнительном финансировании в размере 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военных в рамках программы Interflex.

Также министр подтвердит, что с начала 2025 года Великобритания завершила передачу 140 тыс. артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.

Кроме этого, для продолжения подготовки украинских военных и обеспечения их необходимым оборудованием, Великобритания инвестирует 40 млн фунтов в специальный целевой фонд миссии НАТО NSATU для поддержки Украины.

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