Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы — акции Tesla упали на 9%

Противостояние между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострилось: они публично обменялись обвинениями из-за налогового законопроекта Республиканской партии, лежащего в основе политического курса президента.

Об этом пишет Bloomberg.

Спор Трампа и Маска

Трамп выразил “разочарование” в генеральном директоре Tesla Илоне Маске и объяснил, что его бывший советник выступил против законопроекта именно из-за сокращения налоговых льгот для покупателей электромобилей.

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Пока президент выступал перед журналистами, Маск в режиме реального времени публиковал ответы в соцсетях.

— Какая неблагодарность. Без меня Трамп бы проиграл выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате соотношение сил было бы 51 на 49 в пользу демократов, — написал Маск, вспомнив о финансовой поддержке Республиканской партии во время выборов 2024 года.

— Я очень разочарован в Илоне. Я ему очень помогал. Он говорил обо мне самые красивые вещи и, правда, никогда лично ничего плохого не говорил, но, вероятно, теперь это будет следующим шагом, — заявил Трамп во время встречи в Овальном кабинете с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Маск ответил, что не имеет ничего против сокращения льгот для покупателей электромобилей, но только при условии, что из законопроекта уберут “гору отвратительных государственных растрат”.

Этот обмен репликами — новое свидетельство того, что бывшие союзники поссорились после того, как Маск покинул ряды советников Трампа.

Законопроект отменяет скидку для покупателей Tesla

После ухода из правительства Маск неоднократно критиковал законопроект республиканцев, который Трамп называет “единственным великим прекрасным законом”.

Он предусматривает отмену налоговой скидки до $7500 для покупателей некоторых моделей Tesla и других электромобилей до конца 2025 года, то есть на семь лет раньше запланированного.

По оценкам аналитиков JPMorgan, это может привести к потере около $1,2 млрд прибыли Tesla за год.

— Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю кухню этого законопроекта лучше, чем большинство сидящих здесь, — сказал президент. — И вдруг у него появилась проблема — только тогда, когда он узнал, что мы сокращаем мандат на электромобили.

Маск в ответ заявил, что не знал деталей законопроекта.

Этот законопроект мне ни разу не показывали, и его приняли посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе даже не успел его прочитать! — написал он в сети X, которую он купил.

Трамп также заявил, что кандидатура Джареда Айзекмана на пост главы NASA была неприемлема из-за его прошлой поддержки Демократической партии. Айзекман также был связан с Маском.

— Я не считал это уместным. Он хотел этого человека, определенного человека, а мы сказали — нет, — пояснил президент.

Этот обмен репликами стал очередным шагом в стремительном разрыве с Маском, который когда-то занимал должность специального государственного служащего и работал над снижением государственных расходов.

Еще в прошлую пятницу Трамп устроил мероприятие в честь Маска в Овальном кабинете, благодаря его за службу. Во время сегодняшней встречи с Мерцем Трамп вспомнил, как Маск тогда пришел с синяком под глазом.

— Я спросил, хочет ли он немного грима, мы можем немного нанести, а он ответил: Нет, не думаю. Это интересно и очень приятно, — сказал Трамп. — Он хочет оставаться самим собой.

Как пишет The Hill, акции Tesla существенно снизились в четверг, 5 июня, почти на 9% к середине дня, после того, как Трамп резко ответил на растущую критику со стороны Илона Маска в отношении его налогово-бюджетного законопроекта.

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