За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 232 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник совершил 53 авиационных удара, сбросил 195 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 58 67 дронов-камикадзе и совершил 2 144 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

