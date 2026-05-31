Троица 2026: поздравления с зелеными праздниками в картинках, стихах и прозе
В воскресенье, 31 мая, верующие отмечают День Святой Троицы. Это один из самых главных христианских праздников, символизирующий единство Отца, Сына и Святого Духа.
Троица знаменует собой схождение Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. В народе этот день также называют Зелеными праздниками, ведь существует традиция украшать дома и дворы зелеными ветками деревьев, травами и цветами.
Сегодня стоит поздравить близких с этим светлым праздником, пожелав им веры, мира и любви. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей в картинках, стихах и прозе.
Поздравления с Троицей в стихах
***
Сегодня праздник такой светлый —
Святая Троица пришла!
Я пожелать хочу в день этот
Тебе здоровья и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнем любви и доброты.
Пускай в День Троицы свершится
Все то, о чем мечтаешь ты!
***
С Троицей тебя поздравляю,
Доброты и счастья пожелаю!
Бог пускай от бед оберегает,
От ненастья всюду защищает.
Ждет пускай вас мир лишь, свет и благость,
Теплота сердец, любовь и радость.
***
Пусть святая Троица
Защитит в ненастье,
И по край наполнится
Жизнь огромным счастьем!
***
Душистыми травами дом свой украсьте,
Впустите к себе благодать.
Ведь Троица дарит надежду на счастье
И учит обиды прощать!
***
Поздравления с Троицей в прозе
***
Поздравляю с Днем Святой Троицы! Пусть в сердце царит мир, в доме — согласие, а в душе — вера. Пусть праздник подарит обновление и благословение для всех добрых начинаний.
***
Поздравляем со светлым христианским праздником — Троицей! Пусть Господь оберегает вашу семью, даря душевный покой, крепкое здоровье и веру в лучшее. Пусть никто из ваших родных не знает печалей. Желаю мира, любви и всего наилучшего!
***
В День Святой Троицы пусть твоя душа наполнится радостью, тело — бодростью, мысли — мудростью, а сердце — любовью. Пусть успешными будут все твои начинания, а жизненные дороги всегда ведут к счастью!
***
Поздравляю с Троицей! Желаю, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний!
***
С праздником Святой Троицы вас, дорогие друзья! В этот день пусть ваши мысли будут чистыми и добрыми, а душа открыта для помощи и сострадания. Желаю вам мира, любви и спокойствия. Пусть Святая Троица оберегает вас от всех невзгод и делает чистым небо над вашей головой!
***