В воскресенье, 31 мая, верующие отмечают День Святой Троицы. Это один из самых главных христианских праздников, символизирующий единство Отца, Сына и Святого Духа.

Троица знаменует собой схождение Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса. В народе этот день также называют Зелеными праздниками, ведь существует традиция украшать дома и дворы зелеными ветками деревьев, травами и цветами.

Сегодня стоит поздравить близких с этим светлым праздником, пожелав им веры, мира и любви. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Троицей в картинках, стихах и прозе.

Троица 2026 — поздравления в картинках

Поздравления с Троицей в стихах

***

Сегодня праздник такой светлый —

Святая Троица пришла!

Я пожелать хочу в день этот

Тебе здоровья и тепла!

Блестят глаза, сияют лица

Огнем любви и доброты.

Пускай в День Троицы свершится

Все то, о чем мечтаешь ты!

***

С Троицей тебя поздравляю,

Доброты и счастья пожелаю!

Бог пускай от бед оберегает,

От ненастья всюду защищает.

Ждет пускай вас мир лишь, свет и благость,

Теплота сердец, любовь и радость.



***

Пусть святая Троица

Защитит в ненастье,

И по край наполнится

Жизнь огромным счастьем!



***

Душистыми травами дом свой украсьте,

Впустите к себе благодать.

Ведь Троица дарит надежду на счастье

И учит обиды прощать!



***

Поздравления с Троицей в прозе

***

Поздравляю с Днем Святой Троицы! Пусть в сердце царит мир, в доме — согласие, а в душе — вера. Пусть праздник подарит обновление и благословение для всех добрых начинаний.

***

Поздравляем со светлым христианским праздником — Троицей! Пусть Господь оберегает вашу семью, даря душевный покой, крепкое здоровье и веру в лучшее. Пусть никто из ваших родных не знает печалей. Желаю мира, любви и всего наилучшего!

***

В День Святой Троицы пусть твоя душа наполнится радостью, тело — бодростью, мысли — мудростью, а сердце — любовью. Пусть успешными будут все твои начинания, а жизненные дороги всегда ведут к счастью!

***

Поздравляю с Троицей! Желаю, чтобы в твою жизнь стучали только добрые вести, чтобы каждый день у тебя находились силы для добрых дел, чтобы на твоем пути всегда горел зеленый свет к успеху, процветанию и исполнению желаний!

***

С праздником Святой Троицы вас, дорогие друзья! В этот день пусть ваши мысли будут чистыми и добрыми, а душа открыта для помощи и сострадания. Желаю вам мира, любви и спокойствия. Пусть Святая Троица оберегает вас от всех невзгод и делает чистым небо над вашей головой!

***

