Сегодня, 31 мая, верующие в Украине отмечают большой церковный праздник — Троицу. Также в этот день поминают апостола из числа 70 Ермию и мученика Ермея.

Кроме того, свой день рождения отмечает столица нашей страны — величественный и несокрушимый Киев.

В мировом календаре на эту дату приходится ряд профессиональных праздников – Международный день бортпроводника, День веб-дизайнера и День химика, когда чествуют работников химической и нефтехимической промышленности.

Вместе с тем отмечают Всемирный день без табака, Всемирный день попугаев, Международный день блондинок и День рождения велосипедного спорта.

Факти ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам прибегали наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 31 мая 2026 года

Православные христиане в этот день отмечают Троицу — один из главных праздников церковного календаря. Его ещё называют Пятидесятницей, ведь праздник приходится на 50-й день после Пасхи.

Согласно христианскому учению, в этот день на апостолов сошел Святой Дух. После этого они получили дар говорить на разных языках и начали проповедовать веру во Христа. Именно поэтому Троицу традиционно считают днем рождения христианской церкви.

В Украине праздник также называют Зеленой неделей. В этот день храмы и дома украшают зелеными ветвями, цветами и душистыми травами как символом жизни, обновления и действия Святого Духа.

Также 31 мая православная церковь чтит апостола от 70 Ермия — одного из ранних христианских проповедников, ученика апостола Павла. Он служил епископом в Филиппополе (современная Болгария), где обращал язычников к вере во Христа.

Также вспоминают святого мученика Ермея — воина из Каппадокии, который открыто исповедовал христианство во время гонений во время правления императора Антонина. Его пытали за веру, но он чудом оставался живым. В конце концов был казнен мечом, а мощи Ермея прославились исцелениями.

Какой сегодня, 31 мая 2026 года, день в Украине

В последнее воскресенье мая отмечается День города Киева — столицы Украины. Это один из древнейших городов Европы и важный политический, культурный и духовный центр страны. Традиционно датой основания города считается 482 год, хотя среди исследователей до сих пор существуют разные версии относительно точного времени его появления.

Согласно летописной легенде, Киев основали трое братьев — Кий, Щек и Хорив — и их сестра Лыбидь. В разные исторические периоды город был центром Киевской Руси, пережил разрушения, оккупации, восстановление и в 1991 году стал столицей независимой Украины.

День Киева впервые отметили в 1982 году во время празднования 1500-летия города, а на официальном уровне праздник провели 31 мая 1987 года.

Кто празднует день ангела 31 мая 2026 года

Именины 31 мая отмечают Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп и Кристина. В этот день в церковном календаре упоминаются святые с такими именами, поэтому день считается особенным для всех, кто их носит.

Что нельзя делать 31 мая 2026 года

Ссориться и ругаться, тяжело работать.

Рубить деревья, особенно дубы, которые считались священными.

Стричь волосы или ногти, потому что, по поверью, это негативно повлияет на здоровье.

Начинать новые дела и отказывать в помощи нуждающимся.

Обернуться на оклик, ведь считалось, что это может быть голосом нечистой силы.

В день Троицы также не рекомендуется заниматься домашней работой, уборкой, шитьем, стиркой или работой в огороде. Этот день верующие традиционно посвящают молитве, отдыху и общению с семьей.

Что можно делать сегодня

31 мая считалось благоприятным днем для посева бобовых культур, таких, как фасоль и горох. Существовало поверье, что посеянные в этот день бобовые дадут щедрый урожай.

Также день был посвящен уходу за лошадьми: их мыли, расчесывали, кормили лакомствами и украшали, а вот работать не заставляли.

Женщины занимались рукоделием, плели венки и проводили время в кругу подруг, считая этот день девичьим праздником.

В день Троицы верующие посещают богослужения, молятся о здоровье близких и благодарят Бога за полученные благословения.

Также в этот день принято украшать дома зелеными ветвями, цветами и ароматными травами как символами жизни, обновления и Божьей благодати.

Народные приметы на 31 мая 2026 года

Обильная роса утром — к жаркому дню.

Роса быстро высыхает — будет дождь.

Дождь — к богатому урожаю, затяжной дождь — к плохому.

Кукушка долго кует — к хорошей погоде летом.

Дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет засушливым.

Солнце заходит в дымку — собирается на дождь.

Дождь в день Троицы в народе считался хорошей приметой, предвещающей обильный урожай и достаток в доме.

