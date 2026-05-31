Ежегодно в конце мая Киев отмечает День города. Это любимый праздник киевлян и всех, кто влюблен в столицу — ее улицы, парки, храмы и неповторимую атмосферу.

Какого числа День Киева 2026, сколько лет исполняется городу и куда пойти в день праздника — читайте далее в материале.

Когда День Киева 2026

Традиционно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В 2026 году праздник приходится на 31 мая, однако торжественные мероприятия продолжаются в течение всего уикенда.

Официально принятой датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основал полянский князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Название столицы происходит от имени Кия — старшего из трех братьев.

Впервые День Киева отметили в 1982 году — тогда городу исполнилось 1 500 лет. В этом году столица Украины празднует свое 1544-летие.

Программа мероприятий на День Киева 2026

На воскресенье, 25 мая, в городе запланирован ряд концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и других культурных событий. Факты ICTV собрали самые интересные мероприятия ко Дню Киева 2026, чтобы вы выбрали, как именно отпраздновать эту дату.

Фестивали и благотворительные события:

Фестиваль Покоління на ВДНХ с участием Lama, Жени Галича и специального гостя Святослава Вакарчука с акустической программой — начало в 14:00.

Кобзарська Трійця 2026 в Музее Ивана Гончара — ярмарка народного искусства, мастерские, совместное пение, традиционная одежда, музыка, танцы и детская программа. События будут проходить с 11:00 до 19:00.

33-й Пробег под каштанами — благотворительное событие в онлайн-формате. Участники могут пробежать или пройти дистанцию в удобном месте, а взносы направят на поддержку ВСУ, медиков и детской кардиологии.

Концерты:

Хоровой уикенд Голос до голосу в культурном центре Печерск Палас — концерт Просто Энджи и народного хора имени Алексея Юзефовича в 19:00.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец в сопровождении оркестра — МЦКИ, 19:00.

Мировые хиты в исполнении симфонического оркестра — терраса Gulliver, 17:00.

Київське ретро от группы Мова — Caribbean Club, 18:00. В программе — песни о столице и разговоры о творческом Киеве.

Александр Положинский — Birthday Session, дополнительный концерт в Docker Pub, 19:00.

Тобі, мій Києве! — концерт в Литературно-мемориальном музее-квартире П. Г. Тычины, 15:00.

Спектакли:

Наталка Полтавка — Национальная опера Украины имени Т. Г. Шевченко, 18:00.

Сорочинская ярмарка — Киевский национальный академический театр оперетты, 17:00.

Retour a Soi / Возвращение к себе — Киевская опера, 17:30.

Ундина — театр Золотые Ворота, 18:00.

Щоб я так жив, або у Києві на Подолі 2 — Театр украинской традиции Дзеркало, 17:00.

Выставки и арт-события:

XIV Международный фестиваль Книжный Арсенал.

Kyiv Art Days и выставка Місто сили в галерее Avangarden. Проект исследует Киев как пространство памяти, культуры, повседневного опыта и внутренней стойкости.

Выставка Мистецтво і Місто в Voitok Gallery — экспозиция из 70 произведений украинского искусства 25 художников из разных городов Украины.

Ярмарка в поддержку художников Нагірної 22 в галерее The Naked Room — работы резидентов арт-пространства будут продаваться в поддержку художников, которые были вынуждены покинуть мастерские на улице Нагірній.

Перформанс Марии Бакало Знову і знову та як це завершиться — Сцена под Химерами Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Лекции, встречи и экскурсии:

Знаковые места на карте Киева — встреча в книжном магазине Сенс на Крещатике, 15:00. Вера Агеева и Сергей Савченко поговорят о Киеве в литературе, личных маршрутах и городских легендах. Модерировать встречу будет Ирина Славинская.

Оперетта раскрывает секреты — экскурсия в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Miniland.UA — музей миниатюр в РЦ Блокбастер.

