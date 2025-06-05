Трамп сообщил, что провел “очень хороший” разговор с Си Цзиньпином и рассказал детали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что провел плодотворный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны договорились о дальнейших торговых переговорах и обменялись приглашениями визита.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп поговорил с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что разговор с Си длился около 1,5 часа и привел к “очень положительному результату для обеих стран”.

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— Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си, обсудив некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения, — написал Трамп.

Как отметил президент США, разговор был почти полностью сосредоточен на торговле. Вопросы Украины, РФ или Ирана — не обсуждались.

По словам президента США, больше не должно возникать никаких вопросов по продукции, где используются редкоземельные металлы

Он анонсировал предстоящую встречу американской и китайской сторон. Трамп заявил, что США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир.

Кроме того Трамп сообщил, что во время разговора Си пригласил его и первую леди США Меланию Трамп посетить Китай. Американский лидер добавил, что ответил взаимностью.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Китай “полностью нарушил свое соглашение” с США о торговле всего через две недели после достижения договоренности.

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