Трамп сообщил, что провел “очень хороший” разговор с Си Цзиньпином и рассказал детали
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что провел плодотворный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны договорились о дальнейших торговых переговорах и обменялись приглашениями визита.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп поговорил с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что разговор с Си длился около 1,5 часа и привел к “очень положительному результату для обеих стран”.
— Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си, обсудив некоторые тонкости нашего недавно заключенного и согласованного торгового соглашения, — написал Трамп.
Как отметил президент США, разговор был почти полностью сосредоточен на торговле. Вопросы Украины, РФ или Ирана — не обсуждались.
По словам президента США, больше не должно возникать никаких вопросов по продукции, где используются редкоземельные металлы
Он анонсировал предстоящую встречу американской и китайской сторон. Трамп заявил, что США будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир.
Кроме того Трамп сообщил, что во время разговора Си пригласил его и первую леди США Меланию Трамп посетить Китай. Американский лидер добавил, что ответил взаимностью.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Китай “полностью нарушил свое соглашение” с США о торговле всего через две недели после достижения договоренности.