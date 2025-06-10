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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
4 хв.

Росія в рази збільшила точність північнокорейської ракети КН-23 – Буданов

КНДР ракети
Фото: Getty Images

КНДР продовжує передавати Росії як озброєння, так і військовий персонал.

Про це в інтерв’ю War Zone повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

КНДР передає РФ ракети КН-23

Серед переданої зброї — балістичні ракети КН-23, які на початку використовувалися з великим відхиленням, але зараз значно підвищили точність завдяки спільній роботі північнокорейських і російських інженерів.

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Також, за словами Буданова, сторони займаються модернізацією далекобійного ракетного озброєння класу повітря-повітря і співпрацюють у сфері військово-морських технологій — включно з розробкою носіїв балістичних ракет для підводних човнів.

– У північнокорейців були величезні проблеми з носіями цих ракет КН-23 та стрільбою з їхнього морського компонента. І росіяни їм у цьому допомагають, – пояснив начальник ГУР.

Він додав, що також тривають великі постачання артилерії з Північної Кореї.

Йдеться про 122-мм гаубиці Д-74, 107-мм піхотні РСЗВ, 240-мм реактивні системи залпового вогню, 170-мм самохідні артилерійські гармати M1989, а також 120 гармат Коксан.

– Це прикро для нас, бо це артилерія для стрільби на великі відстані, – підкреслив Буданов.

За даними української розвідки, у Курській області наразі перебуває близько 11 тисяч північнокорейських військових.

Окрім того, після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до КНДР сторони домовилися про надсилання до Росії північнокорейських трудових мігрантів, які мають замінити центральноазійських робітників, сприйнятих російськими спецслужбами як потенційно вразливих для вербування.

Як зазначив Буданов, деякі з цих мігрантів, ймовірно, підпишуть контракти з російським Міноборони.

Формально вони стануть “російськими” солдатами, хоча будуть громадянами Північної Кореї.

Нагадаємо, Буданов також заявив, що Росія передасть Північній Кореї технології та досвід із виготовлення дронів-камікадзе типу Shahed, які регулярно використовуються для атак на Україну.

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