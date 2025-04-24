Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Срочно
Киев под комбинированной атакой: 8 погибших, более 70 пострадавших, включая детей
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Екатерина Белоброва, редактор ленты

KN-23: что известно о северокорейских ракетах на вооружении России

KN-23: характеристики, скорость и особенности ракеты

Государство-агрессор в последнее время использует для атак на Украину ракеты KN-23.

В частности, Россия могла применить баллистические ракеты типа Искандер/KN-23 во время атаки на Киев ночью 24 апреля.

Что известно об этих снарядах и какую угрозу они способны нести — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Характеристики KN-23

Эта ракета представляет собой баллистическую ракету малой дальности производства Северной Кореи, длиной в 7,5 м, диаметром в 0,95 м, весом от 3 415 кг.

При запуске она летит по квазибаллистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км.

Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

Внешне северокорейская KN-23 имеет большое сходство с российской Искандер-М. Это вызывает сомнения у экспертов относительно разработок ракеты КНДР без привлечения инженеров из РФ.

При этом ряд северокорейских экспертов настаивает, что природа этой ракеты отечественная. Главный аргумент: удлиненная кабельная трасса и гладкое основание КN-23, которые отличают ее от иностранных аналогов.

История применения

Впервые KN-23 была испытана в мае 2019 года возле Вонсана — города на юго-востоке КНДР.  Испытательная ракета достигла апогея 60 км и дальности 240 км.

Через пять дней Пхеньян испытал еще две боеголовки тактического управляемого оружия с апогеем 50 км и дальностью до 420 км. К 17 мая Вооруженные силы США в Корее официально обозначили неназванное оружие как KN-23.

Применение против Украины

4 января 2024 года представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки, РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

В первых числах 2024 года стало известно, что Россия применяет баллистические ракеты северокорейского происхождения. Анализ обломков указал на KN-23.

15 февраля 2024 года ВС РФ атаковали Украину шестью ракетами KN-23 с территории Воронежской области России. Одну из них удалось сбить Силам ПВО.

Однако доподлинно неизвестно, сколько пусковых установок было получено, кто их обслуживает — северокорейские или российские военные.

Читайте также
Баллистическая ракета Искандер-М: конструкция и почему ее сложно сбить
іскандер м характеристики

ФотоMissile Threat

Зброя, Северная Корея, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
8 человек ранены, 128 объектов повреждены — последствия ночной атаки Полтавы
Ночная атака на Полтаву: 8 пострадавших, повреждено 128 домов
Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине в 2025 году
чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО
В МОН сообщили об уменьшении количества бюджетных мест на аспирантуру в 2025 году
кількість бюджетних місць на аспірантуру,
Из соглашения о минералах с США убрано все, что было вне Конституции — Зеленский
Володимир Зеленський
Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой
Прикраси в українському стилі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь