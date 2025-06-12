В Индии самолет Air India упал на общежитие: найдены 204 тела, выжил один человек

В четверг более 200 человек погибли, когда пассажирский самолет компании Air India, направлявшийся в Лондон, разбился через несколько минут после взлета из западного индийского города Ахмедабад.

На борту находились 242 человека, пишет Reuters.

В авиакатастрофе Air India выжил мужчина

Авария стала самой масштабной в мировой авиации за последнее десятилетие.

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По словам начальника городской полиции Дж.С. Малика, на месте катастрофы уже обнаружено 204 тела. По меньшей мере один человек выжил — мужчина по имени Рамеш Вишвашкумар сейчас находился в больнице. Он рассказал, что услышал громкий взрыв через 30 секунд после взлета.

— Когда я проснулся, вокруг были тела. Я испугался, поднялся и побежал. Повсюду лежали обломки самолета, — сказал он Hindustan Times, показав посадочный талон на место 11A.

С ним вместе летел брат Аджай. Он сидел в другом ряду, местонахождение его до сих пор неизвестно.

Самолет упал в жилом районе на общежитие студентов медицинского колледжа во время обеденного перерыва. Хвост самолета застрял на крыше здания, обломки были разбросаны вокруг.

Много жертв среди студентов-медиков

Как сообщает телеканал CNN-News18, самолет упал прямо на столовую государственного медицинского колледжа, что привело к гибели студентов.

По словам главного секретаря здравоохранения штата Дхананджая Двиведи, также пострадали жители близлежащих домов, где расположены студенческое общежитие, квартиры для работников и жилые дома.

Среди погибших, по словам федерального министра С.Р. Патила, бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани. Полиция предполагает, что среди погибших могут быть как пассажиры, так и люди, которые находились на земле в момент падения.

У родственников жертв собирают образцы ДНК для идентификации тел. В больницах сейчас находятся более 50 раненых. Не исключено, что количество погибших возрастет.

Среди пассажиров были граждане четырех стран

По информации источников агентства Reuters, среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев. Из них 169 — граждане Индии, 53 — Великобритании, семеро — Португалии и один — Канады.

Катастрофа произошла сразу после взлета с взлетной полосы №23 в 13:39 по местному времени. Самолет успел подать сигнал бедствия Mayday, после чего связь с ним прервалась.

Первая катастрофа Boeing 787 Dreamliner

Самолет, потерпевший катастрофу — Boeing 787-8 Dreamliner — одна из самых современных моделей в коммерческой авиации. Это первая авария этого типа самолета с момента его появления в 2011 году.

Конкретно этот борт совершил первый полет в 2013 году и был передан Air India в январе 2014-го.

На кадрах с места аварии видно, что шасси самолета было выпущено, что нетипично на этапе взлета. Американский авиационный эксперт Энтони Брикхаус отметил, что по видео могло сложиться впечатление, что самолет заходил на посадку, а не набирал высоту.

Реакция властей и международная помощь

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, чей родной штат Гуджарат, поручил всем службам оказывать полную поддержку в спасательных работах.

Трагедия в Ахмедабаде шокировала и глубоко опечалила нас. Это больно больше, чем можно выразить словами, — написал он в соцсети X.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал кадры с места происшествия “опустошающими” и заявил, что находится в постоянном контакте с властями. Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз также получает новую информацию относительно катастрофы.

Британский МИД заявил, что сотрудничает с индийскими органами для выяснения деталей и оказания поддержки пострадавшим.

Boeing подтвердила, что знает об аварии и собирает информацию. Акции компании упали на 5%, что стало серьезным ударом для производителя, который уже находится в кризисе из-за других проблем безопасности и производства.

Расследование и компенсации

На место катастрофы прибудет группа следователей из США во главе с Национальным советом по безопасности на транспорте. GE Aerospace, производитель двигателей, отправит команду для анализа данных из кабины пилотов.

Самолет принадлежал компании Air India, которая в 2022 году перешла в собственность индийского конгломерата Tata Group. В 2024 году авиакомпания была объединена с Vistara — совместным предприятием Tata и Singapore Airlines.

Председатель совета директоров Tata Group Н. Чандрасекаран пообещал выплатить семьям погибших по 10 млн рупий (около $117 тыс.), полностью покрыть расходы на лечение раненых и помочь в восстановлении общежития медицинского колледжа.

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