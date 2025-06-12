В Індії літак Air India впав на гуртожиток: знайдено понад 300 тіл, вижила одна людина

У четвер понад 300 людей загинули, коли пасажирський літак компанії Air India, що прямував до Лондона, розбився через кілька хвилин після зльоту з західного індійського міста Ахмедабад. На борту перебували 242 особи, решта загинули на землі внаслідок його падіння.

В авіакатастрофі Air India вижив чоловік

Кількість загиблих унаслідок аварії літака Boeing 787 Dreamliner на заході Індії перевищила 300 людей, оскільки повітряне судно впало на житлові будинки, повідомляє в четвер газета The New Indian Express.

– За даними поліції, ще 75 тіл загиблих дістали з квартир у житловому районі Мегані Нагар міста Ахмадабад, куди впав літак, – інформує видання.

Аварія стала наймасштабнішою в світовій авіації за останнє десятиліття, пише Reuters.

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За словами начальника міської поліції Дж.С. Маліка, з місця катастрофи вже вилучено 204 тіла. Щонайменше одна людина вижила – чоловік на ім’я Рамеш Вішвашкумар, який перебував у лікарні та розповів, що почув гучний вибух за 30 секунд після зльоту.

– Коли я прокинувся, навколо були тіла. Я злякався, підвівся і побіг. Усюди лежали уламки літака, – сказав він Hindustan Times, показавши посадковий талон на місце 11A.

За його словами, з ним летів брат Аджай. Він сидів в іншому ряду, місцеперебування Аджая досі невідоме.

Літак впав у житловому районі, влучивши в гуртожиток студентів медичного коледжу під час обідньої перерви. Хвіст літака застряг на даху будівлі, уламки були розкидані навколо.

Багато жертв серед студентів-медиків

Як повідомляє телеканал CNN-News18, літак впав просто на їдальню державного медичного коледжу, спричинивши загибель студентів.

За словами головного секретаря охорони здоров’я штату Дхананджая Двіведі, також постраждали мешканці прилеглих будинків, де розташовані студентський гуртожиток, квартири для працівників та житлові будинки.

Серед загиблих, за словами федерального міністра С. Р. Патіла, колишній головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані. Поліція припускає, що жертвами можуть бути як пасажири, так і люди, що перебували на землі.

Від родичів жертв збирають зразки ДНК для ідентифікації тіл. У лікарнях наразі перебувають понад 50 поранених. Не виключено, що кількість загиблих зросте.

Серед пасажирів були громадяни чотирьох країн

За інформацією джерел агентства Reuters, серед пасажирів було 217 дорослих, 11 дітей та двоє немовлят. З них 169 – громадяни Індії, 53 – Великої Британії, семеро – Португалії та один – Канади.

Катастрофа сталася одразу після зльоту зі злітної смуги №23 о 13:39 за місцевим часом. Літак встиг подати сигнал лиха Mayday, після чого зв’язок з ним зник.

Перша катастрофа Boeing 787 Dreamliner

Літак, який зазнав катастрофи – Boeing 787-8 Dreamliner – одна з найсучасніших моделей у комерційній авіації. Це перша аварія цього типу літака з моменту його появи у 2011 році.

Конкретно цей борт здійснив перший політ у 2013 році та був переданий Air India у січні 2014-го.

На кадрах з місця аварії видно, що шасі літака було випущене, що є нетиповим на етапі зльоту. Американський авіаційний експерт Ентоні Брікхаус зазначив, що з відео могло скластися враження, що літак заходив на посадку, а не набирав висоту.

Реакція влади та міжнародна допомога

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, чий рідний штат Гуджарат, доручив усім службам надавати повну підтримку в рятувальних роботах.

— Трагедія в Ахмедабаді шокувала і глибоко засмутила нас. Це болісно понад будь-які слова, — написав він у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав кадри з місця події “спустошливими” та заявив, що перебуває в постійному контакті з владою. Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз також отримує оновлення щодо ситуації.

Британське МЗС заявило, що співпрацює з індійськими органами для з’ясування деталей та надання підтримки постраждалим.

Boeing підтвердила, що знає про аварію та збирає інформацію. Акції компанії впали на 5%, що стало серйозним ударом для виробника, який вже перебуває в кризі через інші проблеми безпеки та виробництва.

Розслідування та компенсації

На місце катастрофи прибуде група слідчих із США на чолі з Національною радою з безпеки транспорту. GE Aerospace, виробник двигунів, відправить команду для аналізу даних з кабіни пілотів.

Літак належав компанії Air India, яка у 2022 році перейшла у власність індійського конгломерату Tata Group. У 2024 році авіакомпанія була об’єднана з Vistara – спільним підприємством Tata та Singapore Airlines.

Голова ради директорів Tata Group Н. Чандрасекаран пообіцяв виплатити родинам загиблих по 10 млн рупій (близько $117 тис.), повністю покрити витрати на лікування поранених і допомогти у відновленні гуртожитку медичного коледжу.

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