На фоне ударов Израиля по Ирану цена на нефть выросла на 13%

Цена на нефть выросла на 13% после того, как Израиль нанес ряд ударов по Ирану, что вызвало опасения развязывания масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи нефти.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена на нефть Brent

Цена нефти марки Brent, которая добывается в Северном море, превысила $78.

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Рост цены на нефть до 13% — это самый большой внутридневной скачок с марта 2022 года, отмечает Bloomberg.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские атаки были направлены на ядерную программу и военных Тегерана и будут продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена. Иран пообещал дать суровый ответ, а верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что из-за израильских атак погибло несколько командиров и иранских ученых. Через несколько часов после первых израильских ударов Тегеран запустил более 100 беспилотников в ответ, заявил Израиль.

— Мы снова оказались в условиях повышенной геополитической неопределенности, что оставляет нефтяной рынок на крючке и требует от него начать устанавливать цены с большей премией за риск любых потенциальных перебоев с поставками, — сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.

Стремительный рост цен на нефть стер годовые потери из-за напряженности в мировой торговле и решением ОПЕК+ возобновить добычу на остановленных мощностях.

На этой неделе JPMorgan Chase & Co. предупредил, что при худшем сценарии развития событий на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь $130 за баррель.

Как пишет Bloomberg, длительный рост цен на энергоносители может ускорить глобальную инфляцию.

В то же время Международное энергетическое агентство (IEA – International Energy Agency) может скоординировать высвобождение аварийных запасов, чтобы попытаться успокоить цены на нефть.

Источник : Bloomberg

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