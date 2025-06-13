На тлі ударів Ізраїлю по Ірану ціна на нафту зросла на 13%

Ціна на нафту зросла на 13% після того, як Ізраїль завдав низки ударів по Ірану. Це викликало побоювання щодо розв’язання масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку нафти.

Про це пише Bloomberg.

Ціна на нафту Brent

Ціна нафти марки Brent, яка видобувається у Північному морі, перевищила $78.

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Зростання ціни на нафту до 13% – це найбільший внутрішньоденний стрибок із березня 2022 року, зазначає Bloomberg.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські атаки були спрямовані на ядерну програму і військових Тегерана і триватимуть, допоки загроза не буде усунена.

Іран пообіцяв дати сувору відповідь, а верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що через ізраїльські атаки загинуло кілька командирів та іранських вчених. За кілька годин після перших ізраїльських ударів Тегеран запустив понад 100 безпілотників у відповідь, заявив Ізраїль.

– Ми знову опинилися в умовах підвищеної геополітичної невизначеності, що залишає нафтовий ринок на гачку і вимагає від нього почати встановлювати ціни з більшою премією за ризик будь-яких потенційних перебоїв з постачаннями, – сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.

Стрімке зростання цін на нафту нівелювало річні втрати у нафтовій галузі через підвищену напруженість у світовій торгівлі та через рішення ОПЕК+ відновити видобуток на потужностях швидше, ніж очікувалося.

Цього тижня JPMorgan Chase & Co. попередив, що, за найгіршого сценарію розвитку подій на Близькому Сході, ціни на нафту можуть сягнути $130 за барель.

Як пише Bloomberg, тривале зростання цін на енергоносії може прискорити глобальну інфляцію.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (IEA – International Energy Agency) може скоординувати вивільнення аварійних запасів, щоб спробувати заспокоїти ціни на нафту.

Джерело : Bloomberg

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