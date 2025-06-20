Китай стал важнейшим инструментом российской военной машины – The Economist

Если раньше Шахеды, которыми РФ атакует Украину, были начинены американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию в обход санкций, то сейчас в них преобладают китайские детали. Это одно из свидетельств того, что Пекин превращается в важнейшего поставщика российской военной машины.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

Китай пересек черту предоставления России военной помощи

По словам собеседников, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай осторожно подходил к оказанию военной помощи стране-агрессору, отклоняя некоторые российские запросы, и сейчас избегает передачи крупных партий боеприпасов или летального оружия, которые могут спровоцировать американские или европейские санкции.

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— Он не хочет международного осуждения, которое может возникнуть, если слишком много его оружия появится на поле боя. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой черте и, возможно, даже пересек ее, — пишет издание.

Западные чиновники говорят, что Китай предоставляет России различные формы поддержки с 2023 года, включая критические компоненты вооружений и гражданские беспилотники.

— Многое из этого публично задокументировано в анализе остатков оружия, через отслеживание поставок в открытых источниках и в случаях американских санкций против китайских компаний. Но, что важно, эти официальные лица также указывают на “небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА” (дронов), — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что до сих пор было мало публичных доказательств того, что артиллерийские боеприпасы переходили из рук в руки. В начале 2023-го Пекин рассматривал возможность предоставления Москве партии снарядов калибра 122 мм и 152 мм, однако нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах.

Позже в том же году украинские военные нашли минометные мины китайского производства вблизи Мелитополя на юге Украины. Непонятно, осуществлялись ли такие поставки непосредственно из Китая или опосредованно из третьих стран, где китайское стрелковое оружие и боеприпасы очень распространены.

На практике оружие из Китая гораздо менее важно для России, чем китайские комплектующие и инструменты. Европейский военный чиновник подтвердил это, добавив, что Пекин стремится проверить эффективность своих материалов на реальном поле боя.

— Все это не означает, что китайско-российские отношения являются счастливыми. Часть российской элиты, в частности люди в аппарате безопасности, обеспокоены растущей зависимостью от Китая, а также китайским шпионажем внутри России.

Несмотря на все разговоры о дружбе, российская служба безопасности, ФСБ сажает российских ученых за якобы разглашение секретов Китая. Многие из этих людей, похоже, не сделали ничего плохого. Их аресты отражают глубоко укоренившийся страх и предубеждение в отношении Китая. Но без постоянной помощи этой страны российская оборонная промышленность была бы искалечена, — заключает The Economist.

Источник : Economist

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