Сколько евреев в мире в 2025 году: актуальные данные

Евреи — семитский народ, который преимущественно проживает в Израиле и составляет самую многочисленную этническую группу страны.

Этническое формирование произошло на Ближнем Востоке. Происходят евреи от жителей древних Израильского и Иудейского царств.

В настоящее время многие евреи проживают за пределами Израиля.

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Факты ICTV рассказывают, какое количество евреев в мире и, в частности, сколько евреев, пережили Холокост, —подробнее читайте в материале.

Сколько евреев в мире в 2025 году

В период с 1933 по 1945 годы нацистский режим уничтожил около шести миллионов евреев в Европе и Северной Африке.

По оценкам демографов, по состоянию на 2025 год в мире проживает около 15,8 млн евреев, что составляет примерно 0,2% населения мира.

К странам с крупными еврейскими общинами также относятся:

Франция — проживает примерно 440 тыс. людей;

Канада — примерно 398 тыс. людей;

Великобритания — примерно 312 тыс. людей;

Аргентина — примерно 171 тыс. людей;

Германия — примерно 125 тыс. людей;

Австралия — примерно 117 тыс. людей.

Согласно результатам исследования, проведенного демографом Еврейского университета в Иерусалиме, профессором Серджио Делла Пергола, по состоянию на октябрь 2021 года в Украине проживало 43 тыс. евреев. Подавляющее большинство — в крупных городах.

С началом полномасштабного вторжения РФ большое количество людей покинуло Украину. Министр иностранных дел Израиля сообщил, что на территорию их страны прибыло большое количество украинцев нееврейского происхождения, имеющих в стране родственные или дружеские связи.

В то же время известно, что после полномасштабного вторжения РФ, в Украину решили эмигрировать 15 тыс. украинских евреев.

На сегодняшний день точных данных о численности общины в Украине нет.

Сколько евреев пережили Холокост: актуальные данные

Холокост — целенаправленное уничтожение нацистской Германией еврейского населения во время Второй мировой войны, сопровождавшееся массовыми репрессиями, депортациями и убийствами.

По состоянию на начало 2025 года в мире проживает около 245 тыс. евреев, переживших ужасы Холокоста. Такие данные обнародовала еврейская благотворительная организация Jewish Claims Conference (JCC) во время отчета во Франкфурте-на-Майне.

Между 1933 и 1945 годами нацистский режим уничтожил почти 6 млн евреев в Европе и Северной Африке.

По статистике JCC, значительная часть выживших в настоящее время проживает в Израиле (более 119 тыс. человек, или почти 49% всех живых свидетелей трагедии) и США (около 38,4 тыс., что составляет более 15%). В Соединенных Штатах большинство из них проживает в Нью-Йорке.

В Германии насчитывается примерно 14 200 евреев, пострадавших от преследований нацизма, а во Франции — около 21 900, что делает ее крупнейшей еврейской общиной на европейском континенте.

Информация для отчета JCC была собрана в августе 2023 года. На тот момент наибольшую группу среди опрошенных (41,2%) составляли люди в возрасте от 81 до 85 лет, то есть во время Холокоста им было всего 4-8 лет. Таким образом, ныне живые свидетели тех событий имеют очень преклонный возраст — более 96 лет.

24 февраля 2025 года в возрасте 113 лет и 42 дней в Беллморе (округ Нассо (Нассау), штат Нью-Йорк, США) скончалась старейшая еврейка, уроженка Украины, пережившая Холокост, Роуз Джироне (Rose Girone).

Она была одной из 245 тыс. выживших во время Холокоста, которые до сих пор живут в более чем 90 странах мира. Она бежала из нацистской Германии в 1939 году вместе со своим мужем и ребенком, но ее заставили оказаться в еврейском гетто в Шанхае.

Сколько евреев в мире было убито во время Холокоста

Согласно информации Института истории Украины НАН Украины, в период нацистской оккупации было убито примерно 6 млн евреев, из которых более 1,4 млн — на территории Украины.

Люди пытались спасать евреев разными способами. В частности, прятали их от нацистов и местных коллаборационистов, передавали им настоящие или поддельные документы, а также организовывали побеги из гетто и концентрационных лагерей.

Учитывая тот факт, что живых свидетелей Холокоста становится все меньше, очень важно сохранять коллективную память об этих страшных событиях и противостоять антисемитским настроениям.

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