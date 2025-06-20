Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Юлія Гайдук, редакторка стрічки
7 хв.

Скільки євреїв у світі у 2025 році: актуальні дані

кількість євреїв у світі
Фото: Pixabay

Євреї — семітський народ, який переважно проживає в Ізраїлі й становить найчисельнішу етнічну групу країни.

Етнічне формування відбулося на Близькому Сході. Походять євреї від жителів древніх Ізраїльського та Юдейського царств.

Факти ICTV розповідають, яка кількість євреїв у світі та, зокрема, скільки євреїв, які пережили Голокост, — детальніше читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Скільки євреїв у світі у 2025 році

У період із 1933 до 1945 років нацистський режим знищив близько 6 млн євреїв у Європі та Північній Африці.

За оцінками демографів, станом на 2025 рік у світі мешкає близько 15,8 млн євреїв, що становить приблизно 0,2% населення світу.

До країн із великими єврейськими спільнотами також належать:

  • Франція — близько 440 тис.;
  • Канада — близько 398 тис.;
  • Велика Британія — близько 312 тис.;
  • Аргентина — близько 171 тис.;
  • Німеччина — близько 125 тис.;
  • Австралія — близько 117 тис.

Згідно з результатами дослідження, проведеного демографом Єврейського університету в Єрусалимі, професором Серджіо Делла Пергола, станом на жовтень 2021 року в Україні проживало 43 тис. євреїв. Переважна кількість — у великих містах.

З початком повномасштабного вторгнення РФ велика кількість людей покинула Україну. Міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, що на територію їхньої країни приїхала велика кількість українців неєврейського походження, які мають в країні родинні чи дружні зв’язки.

Водночас відомо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішили емігрувати 15 тис. українських євреїв.

На сьогодні точних даних про чисельність громади в Україні немає.

Читайте також
Розстрілювали і закопували живими: 10 фактів про Голокост в Україні
Голокост

Скільки євреїв, які пережили Голокост: актуальні дані

Голокост — цілеспрямоване знищення нацистською Німеччиною єврейського населення під час Другої світової війни, яке супроводжувалось масовими репресіями, депортаціями та вбивствами.

Станом на початок 2025 року у світі проживає близько 245 тис. євреїв, які пережили жахіття Голокосту. Такі дані оприлюднила єврейська благодійна організація Jewish Claims Conference  (JCC) під час звіту у Франкфурті-на-Майні.

Між 1933 і 1945 роками нацистський режим знищив майже 6 млн євреїв у Європі та Північній Африці.

За статистикою JCC, значна частина тих, хто вижив, нині проживає в Ізраїлі (понад 119 тис. осіб, або майже 49% усіх живих свідків трагедії) та США (близько 38,4 тис., що становить понад 15%). У Сполучених Штатах найбільше з них проживає в Нью-Йорку.

У Німеччині налічується приблизно 14 200 євреїв, які постраждали від переслідувань нацизму, а у Франції — близько 21 900, що перетворює її на найбільшу єврейську спільноту на європейському континенті.

Інформацію для звіту JCC було зібрано в серпні 2023 року. На той час найбільшу групу серед опитаних (41,2%) становили люди віком від 81 до 85 років, тобто під час Голокосту їм було лише 4-8 років. Отже, нині живі свідки тих подій мають дуже похилий вік — понад 96 років.

24 лютого 2025 року у віці 113 років і 42 дні в Беллморі (округ Нассау, штат Нью-Йорк, США) померла найстаріша єврейка, уродженка України, яка пережила Голокост, Роуз Джироне (Rose Girone).

Вона була однією з 245 тис. вцілілих під час Голокосту, які досі живуть у понад 90 країнах світу. Вона втекла з нацистської Німеччини в 1939 році разом зі своїм чоловіком та дитиною, але її змусили опинитися в єврейському гетто в Шанхаї.

скільки євреїв у світі

Фото: The New York Times / facebook

Скільки євреїв у світі було вбито під час Голокосту

Згідно з інформацією Інституту історії України НАН України, в період нацистської окупації було вбито приблизно 6 млн євреїв, з яких понад 1,4 млн — на території України.

Люди намагалися рятувати євреїв різними способами. Зокрема, переховували їх від нацистів і місцевих колаборантів, передавали їм справжні або підроблені документи, а також організовували втечі з гетто й концентраційних таборів.

Враховуючи той факт, що живих свідків Голокосту стає дедалі менше, дуже важливо зберігати колективну пам’ять про ті страшні події та протистояти антисемітським настроям.

Читайте також
Масові розстріли були не лише в Києві: хто рятував євреїв під час Голокосту
Голокост

Пов'язані теми:

ІзраїльНаселення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь