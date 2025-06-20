Скільки євреїв у світі у 2025 році: актуальні дані

Євреї — семітський народ, який переважно проживає в Ізраїлі й становить найчисельнішу етнічну групу країни.

Етнічне формування відбулося на Близькому Сході. Походять євреї від жителів древніх Ізраїльського та Юдейського царств.

Факти ICTV розповідають, яка кількість євреїв у світі та, зокрема, скільки євреїв, які пережили Голокост, — детальніше читайте в матеріалі.

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Скільки євреїв у світі у 2025 році

У період із 1933 до 1945 років нацистський режим знищив близько 6 млн євреїв у Європі та Північній Африці.

За оцінками демографів, станом на 2025 рік у світі мешкає близько 15,8 млн євреїв, що становить приблизно 0,2% населення світу.

До країн із великими єврейськими спільнотами також належать:

Франція — близько 440 тис.;

Канада — близько 398 тис.;

Велика Британія — близько 312 тис.;

Аргентина — близько 171 тис.;

Німеччина — близько 125 тис.;

Австралія — близько 117 тис.

Згідно з результатами дослідження, проведеного демографом Єврейського університету в Єрусалимі, професором Серджіо Делла Пергола, станом на жовтень 2021 року в Україні проживало 43 тис. євреїв. Переважна кількість — у великих містах.

З початком повномасштабного вторгнення РФ велика кількість людей покинула Україну. Міністр закордонних справ Ізраїлю повідомив, що на територію їхньої країни приїхала велика кількість українців неєврейського походження, які мають в країні родинні чи дружні зв’язки.

Водночас відомо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішили емігрувати 15 тис. українських євреїв.

На сьогодні точних даних про чисельність громади в Україні немає.

Скільки євреїв, які пережили Голокост: актуальні дані

Голокост — цілеспрямоване знищення нацистською Німеччиною єврейського населення під час Другої світової війни, яке супроводжувалось масовими репресіями, депортаціями та вбивствами.

Станом на початок 2025 року у світі проживає близько 245 тис. євреїв, які пережили жахіття Голокосту. Такі дані оприлюднила єврейська благодійна організація Jewish Claims Conference (JCC) під час звіту у Франкфурті-на-Майні.

Між 1933 і 1945 роками нацистський режим знищив майже 6 млн євреїв у Європі та Північній Африці.

За статистикою JCC, значна частина тих, хто вижив, нині проживає в Ізраїлі (понад 119 тис. осіб, або майже 49% усіх живих свідків трагедії) та США (близько 38,4 тис., що становить понад 15%). У Сполучених Штатах найбільше з них проживає в Нью-Йорку.

У Німеччині налічується приблизно 14 200 євреїв, які постраждали від переслідувань нацизму, а у Франції — близько 21 900, що перетворює її на найбільшу єврейську спільноту на європейському континенті.

Інформацію для звіту JCC було зібрано в серпні 2023 року. На той час найбільшу групу серед опитаних (41,2%) становили люди віком від 81 до 85 років, тобто під час Голокосту їм було лише 4-8 років. Отже, нині живі свідки тих подій мають дуже похилий вік — понад 96 років.

24 лютого 2025 року у віці 113 років і 42 дні в Беллморі (округ Нассау, штат Нью-Йорк, США) померла найстаріша єврейка, уродженка України, яка пережила Голокост, Роуз Джироне (Rose Girone).

Вона була однією з 245 тис. вцілілих під час Голокосту, які досі живуть у понад 90 країнах світу. Вона втекла з нацистської Німеччини в 1939 році разом зі своїм чоловіком та дитиною, але її змусили опинитися в єврейському гетто в Шанхаї.

Скільки євреїв у світі було вбито під час Голокосту

Згідно з інформацією Інституту історії України НАН України, в період нацистської окупації було вбито приблизно 6 млн євреїв, з яких понад 1,4 млн — на території України.

Люди намагалися рятувати євреїв різними способами. Зокрема, переховували їх від нацистів і місцевих колаборантів, передавали їм справжні або підроблені документи, а також організовували втечі з гетто й концентраційних таборів.

Враховуючи той факт, що живих свідків Голокосту стає дедалі менше, дуже важливо зберігати колективну пам’ять про ті страшні події та протистояти антисемітським настроям.

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