Вибухи в РФ: дрони атакували НПЗ, завод БПЛА та аеродром у Джанкої

У ніч проти 25 червня кілька російських регіонів зазнали атак безпілотників.

Найінтенсивніші вибухи зафіксовані в Ростовській області та тимчасово окупованому Криму, повідомляють у телеграм-каналах.

Атака на Азовський НПЗ

Жителі міста Азов (Ростовська область) повідомляють про влучання у нафтопереробний завод.

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Попри ці заяви, російська влада стверджує, що всі дрони було успішно збито і жодних уражень немає.

Проте відео з місця події показують сильну пожежу.

Вибухи у Таганрозі

Також вибухи лунали і в Таганрозі. Там повідомлялося про атаку на підприємство Атлант Аеро, яке займається розробкою і виробництвом ударних БПЛА.

Відомо, що російський завод Атлант-Аеро залучений до проєктів з виробництва дронів Оріон, комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

Офіційних підтверджень руйнувань або постраждалих наразі немає.

На території тимчасово окупованого Криму, поблизу Джанкоя, пролунали гучні вибухи.

За словами місцевих жителів, імовірно було уражено військовий аеродром.

Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про нібито збиття 18 безпілотників над різними регіонами країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 218-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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