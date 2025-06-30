Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил санкции, введенные против Сирии.

Почему Трамп отменил санкции США против Сирии

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, санкции США против Сирии прекратятся с 1 июля.

— Сегодня президент Дональд Трамп подписал исторический указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру, — отмечают в Белом доме.

На сайте сообщается, что этот указ отменяет американские санкции против Сирии. Однако ограничения США все еще будут действовать против бывшего президента Сирии Башара Асада и его соратников.

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Кроме этого, санкции дальше остаются против нарушителей прав человека, наркоторговцев и лиц, связанных химическим оружием, ИГИЛ или ее аффилированных лиц, а также их иранских посредников.

Как отметили в Белом доме, указ позволяет ослабление экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на определенную иностранную помощь Сирии.

— Указ поручает государственному секретарю (Марко Рубио, — Ред.) пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма и изучить возможности ослабления санкций в ООН для поддержания стабильности, — говорится в сообщении.

В Белом доме напомнили, что санкции США были введены в ответ на жестокие действия режима Асада против сирийского народа и их прямую поддержку терроризма в регионе.

Еще 13 мая Дональд Трамп анонсировал, что планирует отменить санкции США против Сирии после падения режима Башара Асада.

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