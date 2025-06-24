Великобритания должна готовиться к войне на своей территории — отчет Стратегии по нацбезопасности

Великобритания должна “активно готовиться” к вероятному военному сценарию на своей территории.

Об этом говорится в отчете Стратегии национальной безопасности, обнародованном сегодня, пишет SkyNews.

Россия и Иран – потенциальная угроза для мира

В документе отмечается, что это “впервые за много лет” правительству приходится рассматривать такую перспективу.

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Заявление прозвучало на фоне выхода подкаста Sky News The Wargame, в котором моделируется вероятная атака России на территорию Великобритании.

Среди потенциальных угроз в отчете названы Россия и Иран. В частности, Иран, как указано в обзоре, активизировал “враждебную деятельность” на территории Великобритании, которая заключается как в попытках “запугать критиков”, так и в “непосредственной угрозе Объединенному Королевству”.

— Некоторые противники уже закладывают основу для будущих конфликтов, создавая предпосылки для быстрого нанесения серьезных ударов по нашим энергетическим или логистическим цепочкам, чтобы удержать нас от противодействия их агрессии, — говорится в документе.

Кибератаки и риски энергетического сектора

Комментируя отчет, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна “ежедневно сталкивается с вызовами на внутреннем фронте”. По его словам, Великобритания становится мишенью частых и чрезвычайно серьезных кибератак.

Среди других угроз он упомянул риски безопасности в энергетическом секторе после вторжения России в Украину и активность Ирана.

— Мы должны должным образом защищаться от этих угроз, и мы это сделаем, — добавил Стармер.

В стратегии также говорится, что правительство Великобритании будет проводить ежегодные учения для проверки готовности общества, чтобы восстановить общую устойчивость.

Также предусмотрено усиление безопасности вокруг критически важной национальной инфраструктуры, включая электростанции и системы водоснабжения в рамках инициативы “Оборона на Родине”.

В отчете отмечается, что “остановить каждого противника невозможно”. Вместо этого Великобритания намерена “сделать страну более сложной целью для врагов и преступников”.

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