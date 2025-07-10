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Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Історична угода: Британія поставить Україні 5 тис. ракет ППО Thales

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Велика Британія та Україна уклали оборонну угоду щодо постачання нашій країні 5 тис. ракет для систем протиповітряної оборони Thales. Британський уряд назвав угоду “історичною”.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Угода з Британією про постачання ракет Thales

Виробництво ракет триватиме 19 років, загальна вартість проєкту становить 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

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 – Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії, – заявив міністр експорту Гарет Томас.

Підписання угоди заплановане на 10 липня у Римі під час міжнародної конференції, присвяченої відбудові України.

Британський уряд також надасть Україні двосторонню фінансову підтримку в розмірі до 283 млн фунтів стерлінгів до 2026 року.

Йдеться про ракети Thales калібром 70 мм, які застосовуються проти ударних безпілотників. Вони можуть запускатися з великокаліберної зброї, мають дальність дії до 3 тис. м, а деякі модифікації оснащені системами лазерного наведення.

У червні повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги, фінансування якого відбуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Йшлося про 350 сучасних ракет для протиповітряної оборони.

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