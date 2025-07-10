Пережила пытки: перебежчица из Северной Кореи подает в суд на Ким Чен Ына

В Южной Корее готовятся к беспрецедентному судебному процессу.

Перебежчица из Северной Кореи Чхве Мин Кен станет первой уроженкой КНДР, которая подаст гражданский и уголовный иски против лидера страны Ким Чен Ына.

Она обвиняет режим в пытках и сексуальном насилии, которым подверглась после принудительной репатриации из Китая.

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Что известно о деле Чхве Мин Кен

Женщина сбежала в Китай в 1997 году, однако в 2008-м ее принудительно вернули в Северную Корею, где, по утверждению Чхве Мин Кен, она подверглась сексуальному насилию и пыткам. После повторного побега в 2012 году она поселилась в Южной Корее, однако до сих пор страдает от психологических последствий и вынуждена принимать лекарства.

Иск будет подан в один из судов Сеула. Правозащитная организация Database Center for North Korean Human Rights (NKDB), которая сопровождает дело, отмечает, что это первый случай, когда дело против Ким Чен Ына инициирует непосредственно бывшая гражданка Северной Кореи. Кроме него, в иске фигурируют еще четыре высокопоставленных чиновника режима.

Также правозащитники планируют передать дело в ООН и Международный уголовный суд.

– Я искренне надеюсь, что этот маленький шаг станет основой для восстановления свободы и человеческого достоинства, чтобы больше ни один невиновный северокореец не страдал от этого жестокого режима. Я – жертва пыток, выжившая при режиме Кима. Я чувствую глубокую и неотложную ответственность привлечь династию Кимов к ответственности за преступления против человечности, – говорится в заявлении Чхве Мин Кен, обнародованном NKDB.

Директор NKDB Ханна Сон отметила, что ранее судебные процессы против Северной Кореи ограничивались только гражданскими исками. Практика показывает, что Пхеньян обычно игнорирует такие дела, но они имеют большое моральное значение для жертв режима.

Источник : BBC

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