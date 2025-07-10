Пережила тортури: перебіжчиця з Північної Кореї подає в суд на Кім Чен Ина

У Південній Кореї готуються до безпрецедентного судового процесу.

Перебіжчиця з Північної Кореї Чхве Мін Кьон стане першою уродженкою КНДР, яка подасть цивільний та кримінальний позови проти лідера країни Кім Чен Ина.

Вона звинувачує режим у тортурах і сексуальному насильстві, яких зазнала після примусової репатріації з Китаю.

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Що відомо про справу Чхве Мін Кьон

Жінка втекла до Китаю у 1997 році, однак у 2008-му її примусово повернули до Північної Кореї, де, за твердженням Чхве Мін Кьон, вона зазнала сексуального насильства та тортур. Після повторної втечі у 2012 році вона оселилася у Південній Кореї, однак досі страждає від психологічних наслідків і змушена вживати медикаменти.

Позов подадуть до одного із судів Сеула. Правозахисна організація Database Center for North Korean Human Rights (NKDB), яка супроводжує справу, наголошує, що це перший випадок, коли справу проти Кім Чен Ина ініціює безпосередньо колишня громадянка Північної Кореї. Окрім нього, у позові фігурують ще чотири високопосадовці режиму.

Також правозахисники планують передати справу до ООН та Міжнародного кримінального суду.

– Я щиро сподіваюся, що цей маленький крок стане підґрунтям для відновлення свободи й людської гідності, щоб більше жоден невинний північнокореєць не страждав від цього жорстокого режиму. Я – жертва тортур, що вижила під режимом Кіма. Я відчуваю глибоку та невідкладну відповідальність притягнути династію Кімів до відповідальності за злочини проти людяності, – йдеться в заяві Чхве Мін Кьон, оприлюдненій NKDB.

Директорка NKDB Ханна Сон зазначила, що раніше судові процеси проти Північної Кореї обмежувалися лише цивільними позовами. Практика показує, що Пхеньян зазвичай ігнорує такі справи, але вони мають велике моральне значення для жертв режиму.

Джерело : BBC

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