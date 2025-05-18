РФ создает условия для отказа от любого мирного соглашения – ISW

Отрицанием легитимности украинского правительства россияне создают условия для отказа от любого будущего мирного соглашения.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW – о заявлениях РФ

Американские эксперты не обошли вниманием вчерашние заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что для России важно точно понимать, кто из украинского правительства подпишет документы, которые могут быть сформированы по результатам любого будущего соглашения между Украиной и РФ.

– Комментарии Пескова, вероятно, являются частью давней позиции Кремля по отвержению легитимности президента Украины Владимира Зеленского и всех украинских правительств, начиная с 2014 года. Эта риторическая кампания является частью усилий, направленных на установление условий для выхода России из любых будущих мирных соглашений в выбранный ею момент, – считают в ISW.

Кроме того, эта риторика, добавляют эксперты, является продолжением многочисленных требований России, чтобы Украина согласилась на смену руководства для установления пророссийского марионеточного правительства.

Итак, заключают в ISW, любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной должно будет содержать четкое признание РФ легитимности украинского правительства и Конституции Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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