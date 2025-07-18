КНДР после визита Лаврова закрыла для иностранцев новый курорт: что произошло

Северная Корея временно закрыла доступ иностранным туристам к новому пляжному курорту Вонсан-Кальма.

Запрет вступил в силу вскоре после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который лично осмотрел объект.

Почему в КНДР после визита Лаврова закрыли курорт для иностранцев

Курорт, расположенный на побережье Японского моря, открылся 1 июля. 11 июля туда приехала группа российских туристов.

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Комплекс, рассчитанный на 20 тыс. человек, был одним из амбициозных туристических проектов Пхеньяна.

Впрочем, по сообщениям западных СМИ, визит российской делегации сопровождался определенным скандалом — один из журналистов, находившийся в составе делегации, предположил, что людей специально привезли, чтобы создать впечатление массовости.

На данный момент официальная причина запрета на въезд иностранцев не разглашается, однако аналитики связывают ее именно с реакцией властей на критику извне и попыткой защитить имидж курорта.

При этом местным жителям разрешено посещать курорт.

Ожидается, что запрет является временным. После постепенного возобновления туристической деятельности в 2024 году Северная Корея стремилась привлечь туристов из России, Китая и других стран, и вряд ли полностью откажется от этой стратегии.

В то же время решение об ограничении свидетельствует о уязвимости авторитарного режима к внешней критике, даже в сфере туризма.

Источник : Bloomberg

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