КНДР после визита Лаврова закрыла для иностранцев новый курорт: что произошло
Северная Корея временно закрыла доступ иностранным туристам к новому пляжному курорту Вонсан-Кальма.
Запрет вступил в силу вскоре после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который лично осмотрел объект.
Почему в КНДР после визита Лаврова закрыли курорт для иностранцев
Курорт, расположенный на побережье Японского моря, открылся 1 июля. 11 июля туда приехала группа российских туристов.
Комплекс, рассчитанный на 20 тыс. человек, был одним из амбициозных туристических проектов Пхеньяна.
Впрочем, по сообщениям западных СМИ, визит российской делегации сопровождался определенным скандалом — один из журналистов, находившийся в составе делегации, предположил, что людей специально привезли, чтобы создать впечатление массовости.
На данный момент официальная причина запрета на въезд иностранцев не разглашается, однако аналитики связывают ее именно с реакцией властей на критику извне и попыткой защитить имидж курорта.
При этом местным жителям разрешено посещать курорт.
Ожидается, что запрет является временным. После постепенного возобновления туристической деятельности в 2024 году Северная Корея стремилась привлечь туристов из России, Китая и других стран, и вряд ли полностью откажется от этой стратегии.
В то же время решение об ограничении свидетельствует о уязвимости авторитарного режима к внешней критике, даже в сфере туризма.