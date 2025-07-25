Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання

У четвер, 24 липня, Таїланд завдав авіаудару по території Камбоджі, піднявши в повітря винищувач F-16.

Таїланд завдав авіаудару по Камбоджі

Це стало відповіддю на артилерійські сутички між країнами, внаслідок яких загинули щонайменше 11 мирних мешканців, повідомляє видання Reuters.

Обидві сторони поклали відповідальність одна на одну за ранковий інцидент, що переріс із перестрілок до повномасштабного артилерійського протистояння у спірному прикордонному районі.

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Бої охопили щонайменше шість ділянок уздовж 209-кілометрової частини кордону, який перебуває в стані суперечки вже понад сто років.

Згідно з даними армії Таїланду, було піднято шість F-16, з яких один завдав прицільного удару по військовій цілі на камбоджійській території.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ Камбоджі назвало удар “безрозсудною та жорстокою військовою агресією”.

– Це найжорсткіші бойові дії між двома країнами за останні 13 років. Вони відбулись після того, як Таїланд відкликав свого посла з Пномпеня та вислав камбоджійського представника у відповідь на другий випадок, коли тайський солдат втратив кінцівку через міну, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановили камбоджійські війська. Камбоджа назвала це звинувачення безпідставним, – йдеться у повідомленні.

Радбез ООН скликає термінове засідання

На тлі загострення ситуації Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання у п’ятницю.

Сполучені Штати, стратегічний союзник Таїланду, закликали обидві сторони негайно припинити вогонь.

Таїландська влада повідомляє про 12 загиблих, з них 11 – цивільні, серед яких восьмирічний хлопчик. Поранення отримали ще 31 особа. Інформація про втрати Камбоджі наразі відсутня.

Міністр охорони здоров’я Таїланду заявив, що один із снарядів влучив у лікарню в провінції Сурін. Він охарактеризував це як “воєнний злочин”.

З прикордонної зони евакуйовано понад 40 тисяч осіб. Люди, серед яких багато дітей і літніх, ховаються у бетонних укриттях, захищених мішками з піском.

На відео з місця подій видно стовпи чорного диму, які здіймаються над автозаправною станцією в провінції Сісакет, де внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Війна між Камбоджею та Таїландом

Тривале територіальне протистояння між двома державами охоплює понад 800 км спільного кордону.

Особливо навколо індуїстських храмів Та Моан Том і Преах Віхеар.

Міжнародний суд у 1962 році передав храм Преах Віхеар Камбоджі, однак нове загострення виникло у 2008-му після спроб Камбоджі включити його до списку спадщини ЮНЕСКО.

У червні цього року Камбоджа звернулась до Міжнародного суду з позовом для вирішення конфлікту, проте Таїланд не визнає його юрисдикцію й наполягає на двосторонньому вирішенні суперечки.

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