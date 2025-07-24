На границе Таиланда и Камбоджи столкновения: обмен авиаударами, есть погибшие

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения между армиями этих стран. Тайская армия нанесла несколько авиаударов по военным объектам в Камбодже.

Об этом сообщают AP News , BBC и The Guardian.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи

В четверг тайские и камбоджийские солдаты обстреляли друг друга в спорной пограничной зоне. Огонь был открыт в районе древнего храма Прасат Та Муен Том на границе Сурин (Таиланд) и провинции Оддар Менчей (Камбоджа).

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Впоследствии армия Таиланда заявила, что нанесла авиаудары по наземным военным объектам в Камбодже. В заявлении Минобороны Камбоджи говорилось, что тайские самолеты сбросили бомбы на дорогу вблизи древнего храма Преахвихеа.

Со стороны тайцев были задействованы самолеты F-16, которые развернулись вдоль спорной границы. Правительство Таиланда заявило, что боевые действия были спровоцированы камбоджийскими войсками, которые открыли огонь вблизи храма.

Армия Камбоджи артиллерией обстреляла магазин на заправке в приграничной провинции Сисакет в Таиланде.

BREAKING: A gas station has been struck by BM-21 rockets in Sisaket province of Thailand, as clashes erupted between Cambodian and Thai troops. Multiple casualties. pic.twitter.com/2vMbLwU3fa — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2025

Камбоджа опровергла тайскую версию событий и обвинила тайских солдат в нападении.

Пресс-секретарь Минобороны Мали Сочета заявил, что использование Таиландом тяжелого оружия и развертывание войск “с целью вторжения на территорию Камбоджи” является явным нарушением международного права.

Major clashes have erupted this morning at several points along the border between Cambodia and Thailand, with significant escalation being seen as both sides have begun to utilize multiple-launch rocket systems and armored vehicles, including tanks. Amidst the clashes, Cambodia… pic.twitter.com/NVeylbR3HV — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

В результате столкновений в Таиланде погибли минимум девять гражданских лиц, а по меньшей мере 14 получили ранения, среди них пятилетний ребенок. Камбоджа не обнародовала никакой информации о жертвах или ранениях.

Камбоджа призвала Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание с целью прекращения столкновений.

– Учитывая недавние чрезвычайно серьезные агрессивные действия Таиланда, которые представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, я искренне прошу вас созвать экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы остановить агрессию Таиланда, – написал премьер-министр Хун Манет в письме председателю Совета.

Таиланд и Камбоджа отозвали послов

В четверг Камбоджа заявила, что сводит дипломатические отношения с Таиландом к минимуму, высылая тайского посла и отзывая весь камбоджийский персонал из посольства в Бангкоке.

Это было сделано в ответ на то, что Таиланд отозвал своего посла и выслал камбоджийского посла в среду в знак протеста против взрыва наземной мины, в результате которого были ранены пять тайских солдат.

Посольство Таиланда в Пномпене опубликовало в Facebook сообщение о столкновениях в нескольких приграничных районах. Дипучреждение призвало граждан Таиланда покинуть территорию Камбоджи, если это возможно, и посоветовало другим не ехать туда без необходимости.

Причина обострения отношений между Таиландом и Камбоджей

Спор между Таиландом и Камбоджей длится уже более века, с момента установления границ между двумя странами после французской оккупации Камбоджи.

Отношения между странами обострились в 2008 году, когда Камбоджа попыталась зарегистрировать храм XI века, расположенный на спорной территории, как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало бурный протест со стороны Таиланда.

В течение последних лет происходили единичные столкновения, в результате которых гибли солдаты и гражданские лица с обеих сторон.

Напряженность между странами усилилась в мае, когда камбоджийский солдат погиб во время столкновения между войсками двух стран в спорной пограничной зоне.

Тайские и камбоджийские войска заявили, что действовали в рамках самообороны, обвинив друг друга.

Таиланд взял под контроль пограничные КПП, ввел ограничения на пересечение границы и угрожал отключить электроэнергию и интернет в приграничных городах Камбоджи.

В ответ Камбоджа прекратила импорт тайских фруктов и овощей и запретила тайские фильмы и телесериалы.

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