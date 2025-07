На границе Таиланда и Камбоджи столкновения: обмен авиаударами, есть погибшие

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения между армиями этих стран. Тайская армия нанесла несколько авиаударов по военным объектам в Камбодже.

Об этом сообщают AP News , BBC и The Guardian.

В четверг тайские и камбоджийские солдаты обстреляли друг друга в спорной пограничной зоне. Огонь был открыт в районе древнего храма Прасат Та Муен Том на границе Сурин (Таиланд) и провинции Оддар Менчей (Камбоджа).

Впоследствии армия Таиланда заявила, что нанесла авиаудары по наземным военным объектам в Камбодже. В заявлении Минобороны Камбоджи говорилось, что тайские самолеты сбросили бомбы на дорогу вблизи древнего храма Преахвихеа.

Со стороны тайцев были задействованы самолеты F-16, которые развернулись вдоль спорной границы. Правительство Таиланда заявило, что боевые действия были спровоцированы камбоджийскими войсками, которые открыли огонь вблизи храма.

Армия Камбоджи артиллерией обстреляла магазин на заправке в приграничной провинции Сисакет в Таиланде.

A gas station has been struck by BM-21 rockets in Sisaket province of Thailand, as clashes erupted between Cambodian and Thai troops. Multiple casualties. pic.twitter.com/2vMbLwU3fa

Камбоджа опровергла тайскую версию событий и обвинила тайских солдат в нападении.

Пресс-секретарь Минобороны Мали Сочета заявил, что использование Таиландом тяжелого оружия и развертывание войск “с целью вторжения на территорию Камбоджи” является явным нарушением международного права.

Major clashes have erupted this morning at several points along the border between Cambodia and Thailand, with significant escalation being seen as both sides have begun to utilize multiple-launch rocket systems and armored vehicles, including tanks. Amidst the clashes, Cambodia… pic.twitter.com/NVeylbR3HV

— OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025