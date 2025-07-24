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На границе Таиланда и Камбоджи столкновения: обмен авиаударами, есть погибшие

Таїланд і Камбоджа
Фото: Getty Images

На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения между армиями этих стран. Тайская армия нанесла несколько авиаударов по военным объектам в Камбодже.

Об этом сообщают AP News , BBC и The Guardian.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи

В четверг тайские и камбоджийские солдаты обстреляли друг друга в спорной пограничной зоне. Огонь был открыт в районе древнего храма Прасат Та Муен Том на границе Сурин (Таиланд) и провинции Оддар Менчей (Камбоджа).

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Впоследствии армия Таиланда заявила, что нанесла авиаудары по наземным военным объектам в Камбодже. В заявлении Минобороны Камбоджи говорилось, что тайские самолеты сбросили бомбы на дорогу вблизи древнего храма Преахвихеа.

Со стороны тайцев были задействованы самолеты F-16, которые развернулись вдоль спорной границы. Правительство Таиланда заявило, что боевые действия были спровоцированы камбоджийскими войсками, которые открыли огонь вблизи храма.

Армия Камбоджи артиллерией обстреляла магазин на заправке в приграничной провинции Сисакет в Таиланде.

Камбоджа опровергла тайскую версию событий и обвинила тайских солдат в нападении.

Пресс-секретарь Минобороны Мали Сочета заявил, что использование Таиландом тяжелого оружия и развертывание войск “с целью вторжения на территорию Камбоджи” является явным нарушением международного права.

В результате столкновений в Таиланде погибли минимум девять гражданских лиц, а по меньшей мере 14 получили ранения, среди них пятилетний ребенок. Камбоджа не обнародовала никакой информации о жертвах или ранениях.

Камбоджа призвала Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание с целью прекращения столкновений.

– Учитывая недавние чрезвычайно серьезные агрессивные действия Таиланда, которые представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, я искренне прошу вас созвать экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы остановить агрессию Таиланда, – написал премьер-министр Хун Манет в письме председателю Совета.

Таиланд и Камбоджа отозвали послов

В четверг Камбоджа заявила, что сводит дипломатические отношения с Таиландом к минимуму, высылая тайского посла и отзывая весь камбоджийский персонал из посольства в Бангкоке.

Это было сделано в ответ на то, что Таиланд отозвал своего посла и выслал камбоджийского посла в среду в знак протеста против взрыва наземной мины, в результате которого были ранены пять тайских солдат.

Посольство Таиланда в Пномпене опубликовало в Facebook сообщение о столкновениях в нескольких приграничных районах. Дипучреждение призвало граждан Таиланда покинуть территорию Камбоджи, если это возможно, и посоветовало другим не ехать туда без необходимости.

Причина обострения отношений между Таиландом и Камбоджей

Спор между Таиландом и Камбоджей длится уже более века, с момента установления границ между двумя странами после французской оккупации Камбоджи.

Отношения между странами обострились в 2008 году, когда Камбоджа попыталась зарегистрировать храм XI века, расположенный на спорной территории, как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что вызвало бурный протест со стороны Таиланда.

В течение последних лет происходили единичные столкновения, в результате которых гибли солдаты и гражданские лица с обеих сторон.

Напряженность между странами усилилась в мае, когда камбоджийский солдат погиб во время столкновения между войсками двух стран в спорной пограничной зоне.

Тайские и камбоджийские войска заявили, что действовали в рамках самообороны, обвинив друг друга.

Таиланд взял под контроль пограничные КПП, ввел ограничения на пересечение границы и угрожал отключить электроэнергию и интернет в приграничных городах Камбоджи.

В ответ Камбоджа прекратила импорт тайских фруктов и овощей и запретила тайские фильмы и телесериалы.

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