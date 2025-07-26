Таиланд привлек ВМС к конфликту с Камбоджей: известно о 30 погибших

В субботу, 26 июля, Таиланд объявил о присоединении своих военно-морских сил к армии для защиты территории на фоне эскалации конфликта с Камбоджей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей: что известно

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей стремительно нарастает — боевые действия продолжаются как на суше, так и на море.

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По данным Министерства обороны Таиланда, камбоджийские войска 25 июля совершили вторжение в провинцию Трат сразу в трех направлениях.

В ответ тайские силы начали контрнаступательные действия.

— Таиланд твердо стоит на защите своего суверенитета. Агрессия не будет терпеть, — говорится в официальном заявлении тайского оборонного ведомства.

Камбоджа обвинила Таиланд в использовании силы против гражданского населения.

По словам представителя Минобороны Камбоджи, тайская армия расширила боевые действия на гражданские объекты, в частности школы, пагоды и жилые районы.

По данным Khmer Times, тайские войска также нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным за пределами активной зоны боевых действий.

С начала эскалации в четверг погибло по меньшей мере 30 человек.

Таиланд сообщает о 19 погибших, из них шестеро — военные. Еще более 60 человек получили ранения.

Камбоджа подтвердила 13 погибших (пятеро из них — военные) и 70 раненых. Обе страны эвакуировали более 100 тысяч жителей приграничных районов.

Это самое большое обострение между двумя государствами за более чем десять лет.

Причиной стали давние территориальные споры, которые особенно обострились после недавнего подрыва двух тайских солдат на мине и убийства камбоджийского военного во время столкновений в мае.

В субботу Таиланд сообщил о новых боевых действиях в провинции Са Кеао.

Таким образом, конфликт охватил уже шесть из семи приграничных провинций страны. Обе стороны настаивают, что действуют в рамках права на самооборону.

Камбоджа согласилась на прекращение огня при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, действующего председателя АСЕАН. Однако Таиланд отклонил соглашение в последний момент.

— Камбоджа должна продемонстрировать добрую волю, чтобы положить конец этому конфликту, — заявил министр иностранных дел Таиланда Марис Сангьямпонгса.

Он также подчеркнул, что Камбоджа должна прекратить агрессию и атаки на Таиланд.

В пятницу Совбез ООН провел специальное заседание с участием представителей обеих стран.

Члены Совета призвали стороны к сдержанности, мирному урегулированию ситуации и немедленному прекращению огня. Организация поддержала посредническую роль АСЕАН.

Тем временем военное обострение вызвало политический кризис внутри Таиланда.

Премьер Паетонгтарн Шинаватра была временно отстранена от исполнения обязанностей из-за обвинений в ненадлежащем реагировании на пограничный кризис.

Ее коалиция потеряла большинство в парламенте после выхода ключевой партии, что вызвало протесты с требованием ее окончательного отстранения.

Аналитики Bloomberg отмечают, что конфликт происходит на фоне сложной экономической ситуации в регионе.

Пока Индонезия, Вьетнам и Филиппины заключили новые торговые соглашения с администрацией Дональда Трампа, экспортноориентированный Таиланд до сих пор не смог договориться с США.

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