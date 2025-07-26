Таїланд залучив ВМС до конфлікту з Камбоджею: відомо про 30 загиблих

У суботу, 26 липня, Таїланд оголосив про залучення своїх військово-морських сил до армії для захисту території на тлі ескалації конфлікту з Камбоджею.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею: що відомо

Збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею стрімко набирає обертів — бойові дії тривають як на суші, так і на морі.

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За даними Міністерства оборони Таїланду, камбоджійські війська 25 липня здійснили вторгнення в провінцію Трат одразу в трьох напрямках.

У відповідь тайські сили розпочали контрнаступальні дії.

— Таїланд твердо стоїть на захисті свого суверенітету. Агресія не буде толеруватись, — йдеться в офіційній заяві тайського оборонного відомства.

Камбоджа звинуватила Таїланд у використанні сили проти цивільного населення.

За словами представника Міноборони Камбоджі, тайська армія розширила бойові дії на цивільні об’єкти, зокрема школи, пагоди та житлові райони.

За даними Khmer Times, тайські війська також завдали артилерійських ударів по кількох селах, розташованих поза межами активної зони бойових дій.

Від початку ескалації в четвер загинули щонайменше 30 людей.

Таїланд повідомляє про 19 загиблих, з них шестеро — військові. Ще понад 60 людей дістали поранення.

Камбоджа підтвердила 13 загиблих (п’ятеро з них — військові) і 70 поранених. Обидві країни евакуювали понад 100 тисяч жителів прикордонних районів.

Це найбільше загострення між двома державами за понад десять років.

Причиною стали давні територіальні суперечки, які особливо загострилися після нещодавнього підриву двох тайських солдатів на міні та вбивства камбоджійського військового під час зіткнень у травні.

У суботу Таїланд повідомив про нові бойові дії в провінції Са Кеао.

Конфлікт охопив уже шість із семи прикордонних провінцій країни. Обидві сторони наполягають, що діють у межах права на самооборону.

Камбоджа погодилася на припинення вогню за посередництва прем’єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, чинного голови АСЕАН. Проте Таїланд відхилив угоду в останній момент.

— Камбоджа має продемонструвати добру волю, щоб покласти край цьому конфлікту, — заявив міністр закордонних справ Таїланду Маріс Санг’ямпонгса.

Він також наголосив, що Камбоджа має припинити агресію та атаки на Таїланд.

У п’ятницю Радбез ООН провів спеціальне засідання за участі представників обох країн.

Члени Ради закликали сторони до стриманості, мирного врегулювання ситуації та негайного припинення вогню. Організація підтримала посередницьку роль АСЕАН.

Тим часом військове загострення спричинило політичну кризу всередині Таїланду.

Прем’єрка Паетонгтарн Шинаватра була тимчасово усунена від виконання обов’язків через звинувачення в неналежному реагуванні на прикордонну кризу.

Її коаліція втратила більшість у парламенті після виходу ключової партії, що спричинило протести з вимогою її остаточного усунення.

Аналітики Bloomberg відзначають, що конфлікт відбувається на тлі складної економічної ситуації в регіоні.

Поки Індонезія, В’єтнам та Філіппіни уклали нові торговельні угоди з адміністрацією Дональда Трампа, експортноорієнтований Таїланд досі не зміг домовитися зі США.