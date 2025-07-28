Аналог украинской Дії: в РФ не работает единый портал госуслуг

В понедельник, 28 июля, в России произошел масштабный сбой в работе единого портала государственных услуг. Из-за этого граждане не могут оформлять документы или получать справки онлайн.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Сбой в работе единого портала госуслуг в РФ: что известно

Пользователи массово жалуются на недоступность ресурса. При попытке зайти на сайт портала госуслуг появляется сообщение об ошибке, а доступ к личному кабинету полностью заблокирован.

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Проблемы с функционированием портала делают невозможным оформление документов в дистанционном формате.

Сейчас неизвестно, когда будет восстановлена работа портала. Причины сбоя также не разглашаются, официальные лица ситуацию публично не комментируют.

28 июля также были зафиксированы технические сбои в работе российской авиакомпании Аэрофлот. Было отменено значительное количество рейсов.

По сообщениям в сети, по меньшей мере 49 авиарейсов из столичного аэропорта Шереметьево были отменены.

Ответственность за вероятную кибератаку взяла на себя хакерская группировка Silent Crow в сотрудничестве с белорусскими активистами Киберпартизаны BY.

Напомним, 5 и 6 июля в ряде аэропортов РФ было временно приостановлено обслуживание рейсов из-за угрозы атак беспилотников.

Пассажиров часами не выпускали из самолетов после посадки, что вызвало значительные задержки и нарекания со стороны пассажиров.

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